Supermicro accélère la fourniture de clusters HPC pour des solutions informatiques complètes avec un large portefeuille de serveurs, de stockage, de solutions d'intelligence artificielle et de refroidissement liquide

Le nouveau serveur Universal GPU permet aux clients de choisir les meilleures configurations de CPU, GPU et commutateurs pour leurs applications et charges de travail, y compris les configurations à double processeur utilisant soit le processeur Intel Xeon Scalable de 3e génération, soit le processeur AMD EPYC™ de 3e génération. Le système Universal GPU permet aux administrateurs système de standardiser les systèmes HPC/AI de leurs clusters pour les charges de travail souhaitées sur une seule plateforme à la fois polyvalente et flexible. Ce système unique a été optimisé pour différents GPU, notamment les accélérateurs AMD Instinct TM série MI200 récemment annoncés et les GPU NVIDIA A100. Les systèmes Supermicro, tels que les systèmes SuperBlade ® et BigTwin ® , sont optimisés pour les applications HPC où la densité, l'évolutivité et les économies d'énergie sont essentielles. Le serveur GPU universel avec accélérateurs AMD Instinct™, série MI200, sera présenté sur le stand SC'21 de Supermicro, #1117.

« Supermicro s'engage à fournir à ses clients des solutions informatiques complètes composées de clusters HPC avancés, dans des délais plus courts que les normes industrielles, en s'appuyant sur nos sites de production récemment agrandis aux États-Unis et à Taïwan », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Nous pouvons désormais livrer un grand nombre de clusters à refroidissement liquide qui utilisent des technologies de calcul de pointe, permettant aux clients d'être rapidement opérationnels, ce qui se traduit par une réduction des coûts. Grâce à notre initiative Made in the USA et à d'autres programmes, les clients peuvent concevoir des systèmes HPC et d'IA optimisés pour leurs charges de travail exactes. En outre, le prochain système Universal GPU offrira aux clients une variété de systèmes complets avec un choix de technologies de CPU, de GPU et de commutateurs. »

Alors que Supermicro continue de concevoir les systèmes à refroidissement par air les plus efficaces, le refroidissement liquide devient une technologie nécessaire pour les serveurs à hautes performances, tels que les serveurs SuperBlade® et GPU de Supermicro contenant les derniers CPU et GPU. Les nouvelles installations de fabrication de Supermicro sont équipées pour fabriquer des clusters entiers à refroidissement liquide, testés à l'échelle avant l'expédition aux clients.

« Nous continuons à travailler avec Supermicro pour certains de nos systèmes HPC à grande échelle destinés à nos projets scientifiques ouverts », a déclaré Matt Leininger, Sr. Principal HPC, au Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). « LLNL est un leader dans la recherche de nouvelles technologies de calcul pour réduire le temps de résolution des applications numériques intensives. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre relation avec Supermicro. »

Historiquement, Supermicro a conçu et travaillé avec ses partenaires à la création des systèmes HPC les plus économes en énergie disponibles aujourd'hui. Ainsi, le serveur Core MN-3 de Preferred Networks, optimisé pour les CPU Intel Xeon, a récemment été classé n°1 en termes d'efficacité énergétique sur la liste Green 500, qui détermine les grands systèmes offrant les meilleures performances par watt.

Supermicro lors de la SC21 :

En ligne (disponible à partir de 6 h 00 AM CST, le 15 novembre 2021)

Supermicro et IDC – CEOTechTalk

Charles Liang , fondateur, président et directeur général de Supermicro

, fondateur, président et directeur général de Supermicro Ashish Nadkarni , Vice-président du groupe IDC

Innovations in High-Performance Storage Solutions in HPC (Innovations en matière de solutions de stockage haute performance dans le domaine du HPC)

Mike Scriber , Sr. Director, Server Solution Management, Supermicro ; Peter Rutten , directeur de la recherche, Infrastructure Systems, IDC

System and Rack Level Cooling Design Advancements in HPC with Liquid Cooling (Avancées en matière de conception du refroidissement au niveau du système et du rack dans le HPC avec le refroidissement liquide)

Mark Ng , chef de produit Sr., Supermicro ; Brian Wu , responsable Sr., génie thermique, Supermicro ; Peter Rutten , directeur de la recherche, systèmes d'infrastructure, IDC

Universal GPU System, Modular by Design (Système GPU universel, modulaire par conception)

Josh Grossman , chef de produit principal, Supermicro ; Peter Rutten , directeur de la recherche, systèmes d'infrastructure, IDC

Innovations in High-Density Computing in HPC (Innovations dans l'informatique haute densité en HPC)

Michael Ocampo , chef de produit, Supermicro ; Luis Garcia , directeur, Blade Solutions, Supermicro ; Peter Rutten , directeur de recherche, systèmes d'infrastructure, IDC

Delivering Rack Plug & Play Total IT Solutions for HPC (Fournir des solutions informatiques totales Rack Plug & Play pour le HPC)

Winston Tang , directeur Sr., solutions techniques, Supermicro ; Peter Rutten , directeur de la recherche, systèmes d'infrastructure, IDC

Sessions sur le stand (stand n° 1117)

Solutions HPC Supermicro

Mardi 16 novembre | 11h00 (CST) Conférencier : Raphael Wong , vice-président, Serveurs et solutions, Supermicro

Habana AI Processors and Supercomputing Case Study (Processeurs Habana d'IA et étude de cas de super-informatique)

Mardi 16 novembre | 15h00 (CST) Conférencier : Thomas Jorgensen , directeur Sr., habilitation technologique, Supermicro

Storage, Systems, Standardization, and Snakes (Stockage, systèmes, normalisation et serpents)

Mercredi 17 novembre | 11h00 (CST) Conférencier : Cameron Harr , stratège en E/S LC, Lawrence Livermore National Laboratory

How Did We Make #1 Twice in Green500? (Comment avons-nous fait pour être numéro 1 deux fois dans le Green500 ?)

Mercredi 17 novembre | 15h00 (CST) Conférencier : Yusuke Doi , vice-président, Infrastructure informatique, Réseaux privilégiés

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), leader de l'innovation dans le domaine de la technologie des serveurs haute performance et haute efficacité, est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions avancées de type Server Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le Cloud Computing, l'intelligence artificielle et les systèmes d'Edge Computing. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus économes en énergie et les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

AMD, le logo AMD Arrow, EPYC, Instinct et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1687582/Supermicro_SC21_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.