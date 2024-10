Supermicro's vloeistofgekoelde SuperClusters voor AI-datacenters, aangedreven door NVIDIA GB200 NVL72- en NVIDIA HGX B200-systemen, bieden een nieuw paradigma voor energie-efficiënte Exascale Computing

Supermicro's end-to-end vloeistofgekoelde oplossingen bevorderen de overgang van de industrie naar duurzame AI-datacenters met het NVIDIA Blackwell-platform

SAN JOSE, Calif., 16 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI, cloud, opslag en 5G/Edge,, versnelt de overgang van de industrie naar vloeistofgekoelde datacenters met het NVIDIA Blackwell-platform. Hiermee levert het een nieuw paradigma van energie-efficiëntie voor de snel toenemende energievraag van nieuwe AI-infrastructuren. Supermicro's toonaangevende end-to-end vloeistofkoelingsoplossingen worden aangedreven door het NVIDIA GB200 NVL72-platform voor exascale computing in een enkel rack. De eerste samples worden nu geleverd aan een select aantal klanten voor productie op volledige schaal aan het einde van het vierde kwartaal. Daarnaast zijn de onlangs aangekondigde Supermicro X14 en H14 4U-vloeistofgekoelde systemen en 10U-luchtgekoelde systemen productieklaar voor het NVIDIA HGX B200 8-GPU-systeem.

"Wij zijn de drijvende kracht achter de toekomst van duurzame AI-rekenkracht. Onze vloeistofgekoelde AI-oplossingen worden snel toegepast door enkele van de meest ambitieuze AI-infrastructuurprojecten ter wereld, met meer dan 2000 vloeistofgekoelde racks die sinds juni 2024 zijn verscheept," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Supermicro's end-to-end vloeistofkoelingsoplossing, met het NVIDIA Blackwell-platform, ontsluit de rekenkracht, kosteneffectiviteit en energie-efficiëntie van de volgende generatie GPU's, zoals die van de NVIDIA GB200 NVL72, een exascale computer in een enkel rack. Supermicro's uitgebreide ervaring in het inzetten van vloeistofgekoelde AI-infrastructuur, samen met uitgebreide diensten op locatie, beheersoftware en wereldwijde productiecapaciteit, biedt klanten een duidelijk voordeel om datacenters met de krachtigste en duurzaamste AI-oplossingen te transformeren."

Supermicro's vloeistofgekoelde SuperClusters voor NVIDIA GB200 NVL72-platformsystemen zijn voorzien van de nieuwe geavanceerde in-rack of in-row koelmiddeldistributie-eenheden (CDU's) en op maat gemaakte koelplaten. Deze zijn ontworpen voor de computertray en hebben plaats voor twee NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips in een 1U-vormfactor. Supermicro's NVIDIA GB200 NVL72 levert exascale AI-computing mogelijkheden in een enkel rack met Supermicro's end-to-end vloeistofkoelingsoplossing. De rack-oplossing bevat 72 NVIDIA Blackwell GPU's en 32 NVIDIA Grace CPU's, onderling verbonden door NVIDIA's vijfde generatie NVLink-netwerk. Het NVIDIA NVLink Switch-systeem faciliteert 130 terabytes per seconde (TB/s) aan totale GPU-communicatie met extreem lage latentie en verbeterde prestaties voor AI en high-performance computing (HPC) workloads. Daarnaast ondersteunt Supermicro het onlangs aangekondigde NVIDIA GB200 NVL2-platform, een 2U-luchtgekoeld systeem met strak gekoppelde twee NVIDIA Blackwell GPU's en twee NVIDIA Grace CPU's dat eenvoudig kan worden ingezet voor diverse werklasten, zoals grote LLM-inferentie, RAG, gegevensverwerking en HPC-toepassingen.

Supermicro's toonaangevende 4U-vloeistofgekoelde systemen en de nieuwe 10U-luchtgekoelde systemen ondersteunen nu het NVIDIA HGX B200 8-GPU-systeem en zijn klaar voor productie. De nieuw ontwikkelde koelplaten en de in-rack koelmiddeldistributie-eenheid met een capaciteit van 250 kW maximaliseren de prestaties en efficiëntie van de 8-GPU-systemen, waarbij de 64x 1000W NVIDIA Blackwell GPU's en 16x 500 W CPU's in een enkel 48U-rack passen. Een rack biedt plaats voor de volledige integratie van maximaal 4 van de nieuwe 10U-luchtgekoelde systemen, met dezelfde dichtheid als de vorige generatie, terwijl ze tot 15x inferentie en 3x trainingsprestaties leveren.

De SuperCloud Composer-software met Supermicro's uitgebreide datacenterbeheerplatform biedt krachtige tools voor het bewaken van vitale informatie over vloeistofgekoelde systemen en racks, koelmiddeldistributie-eenheden en koeltorens, zoals druk, vochtigheid, pomp- en klepcondities en meer. De Liquid Cooling Consult Module (LCCM) van SuperCloud Composer optimaliseert de operationele kosten en beheert de integriteit van datacenters met vloeistofkoeling.

Supermicro schaalt de infrastructuur voor AI-modellen met meerdere biljoenen parameters en loopt voorop bij de toepassing van netwerkinnovaties voor zowel InfiniBand als Ethernet, waaronder NVIDIA BlueField®-3 SuperNIC's en NVIDIA ConnectX®-7 met 400 Gb/s, NVIDIA ConnectX®-8, Spectrum™-4 en NVIDIA Quantum-3 voor netwerkimplementaties van 800 Gb/s op het NVIDIA Blackwell-platform. De NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet met Supermicro's 4U-vloeistofgekoelde en 8U-luchtgekoelde NVIDIA HGX H100 en H200-systeemclusters voedt nu een van de grootste AI-implementaties die tot nu toe beschikbaar zijn.

Supermicro is een one-stop shop, van proof-of-concept (PoC) tot volledige implementatie, en levert alle benodigde technologieën, vloeistofkoeling, netwerkoplossingen en installatiediensten op locatie. Supermicro levert een uitgebreid, in-house ontworpen ecosysteem voor vloeistofkoeling, inclusief op maat ontworpen cold plates die zijn geoptimaliseerd voor verschillende GPU's, CPU's en geheugenmodules, samen met meerdere CDU-vormfactoren en -capaciteit, verdeelstukken, slangen, connectoren, koeltorens en monitoring- en beheersoftware. Deze end-to-end oplossing kan naadloos worden geïntegreerd in configuraties op rackniveau, met een belangrijk verbeterde systeemefficiëntie en beperkte thermische throttling, waarbij zowel de totale eigendomskosten (TCO) als de milieu-impact van datacenteractiviteiten voor het AI-tijdperk worden verlaagd.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's deskundigheid op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, zodat wij innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, kunnen realiseren voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

