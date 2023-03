TCL tijdens de Milan Design Week 2023 aanwezig met de nieuwste visie en technologie

TCL zal op Fuorisalone aan de Via Tortina aanwezig zijn met zijn tentoonstelling "ELEMENTS - TCL Green Horizon" en zijn gloednieuwe productassortiment 2023, waaronder Mini LED QLED TV's, huishoudelijke apparaten en conceptapparaten.

HONG KONG, 3 maart 2023 /PRNewswire/ -- TCL, een van de toonaangevende spelers in de wereldwijde tv-industrie en een leidend merk voor consumentenelektronica, zal voor het eerst deelnemen aan de bekende Milan Design Week 2023 op Fuorisalone, van 17 tot 23 april, om er zijn exclusieve tentoonstelling "ELEMENTS - TCL Green Horizon" te presenteren. De locatie bevindt zich aan de Via Tortona 14, in het Tortona Design District.

In lijn met zijn merkhandtekening, "Inspire Greatness", zal TCL er zijn visie illustreren, die bestaat in het creëren van technologie voor een betere toekomst die inspireert tot grote dingen die mensen samenbrengen, met hoogwaardig industrieel en esthetisch design, intuïtieve gebruikerservaring en duurzame productie. Via een immersieve ontdekkingsreis verkennen de bezoekers de vier natuurelementen en herinnert de tentoonstelling hen eraan hoe de natuur altijd de belangrijkste bron van inspiratie, creativiteit en innovatie was en nog steeds is. Bezoekers zullen een immersieve ervaring beleven via duurzame kunstwerken, interactieve ervaringen en innovatieve producten om zo te kunnen vooruitblikken naar een nabije toekomst waar natuur en technologie harmonieus naast elkaar bestaan.

"We zijn enthousiast en trots dat we voor het eerst aanwezig zijn op Fuorisalone tijdens de Milan Design Week. Deze exclusieve tentoonstelling illustreert onze filosofie waarin design centraal staat en ook onze inzet om onze consumenten te dienen en inspanningen voor een duurzamere industrie te ondersteunen" , aldus Frédéric Langin, Chief Commercial Officer bij TCL Europe.

Tijdens de Milan Design Week kunnen bezoekers ook kennismaken met het gloednieuwe TCL Europe productassortiment voor 2023, waaronder nieuwe Mini LED en QLED Smart TV's, huishoudelijke apparaten en nieuwe conceptapparaten.

Ook zal TCL Europe op 17 april een fysieke en digitale persconferentie houden om deze reeks in preview voor te stellen. Meer informatie volgt later.

TCL Persconferentie op Fuorisalone 2023:

Datum: 17 April, 2023

Uur: 18:00 (CET)

Locatie: Via Tortona 14 in Milaan

Livestream op YouTube

TCL zal op Fuorisalone als volgt aanwezig zijn:

Datum: 17-23 april 2023

Locatie: Via Tortona 14, Milaan (Tortona Design District)

Over TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) is een snelgroeiend consumentenelektronicabedrijf en een toonaangevende speler in de wereldwijde tv-industrie. Het bedrijf werd opgericht in 1981 en is nu actief op meer dan 160 markten wereldwijd. TCL is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van consumentenelektronica, variërend van tv's, audio en slimme huishoudelijke apparaten.

