TCL на Миланской неделе дизайна 2023 года представит современные концепции и технологии

Компания TCL представит свою экспозицию «ELEMENTS - TCL Green Horizon» на выставке Via Tortona во время Fuorisalone и представит свой новейший ассортимент продукции 2023, включая Mini LED QLED TVs, бытовую технику и концептуальные устройства.

ГОНКОНГ, 3 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, являющаяся одним из ведущих игроков мировой телеиндустрии и одним из ведущих брендов бытовой электроники, впервые примет участие в известной Миланской неделе дизайна 2023 года на выставке Fuorisalone с 17 до 23 апреля, чтобы представить свою эксклюзивную экспозицию «ELEMENTS - TCL Green Horizon». Объект будет расположен в городе через Тортону 14 в Дизайнерском районе Тортона.

В соответствии со своим фирменным стилем «Inspire Greatness», компания TCL продемонстрирует свою концепцию создания технологий для лучшего будущего, вдохновляющего людей вместе с выдающимся промышленным и эстетическим дизайном, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и устойчивым производством. Посредством иммерсивного пути к открытию четырех элементов природы выставка напомнит посетителям о том, как природа всегда была и остается наиболее важным источником вдохновения, творчества и инноваций. Посетители смогут погрузиться в атмосферу за счет экологически чистых произведений искусства, интерактивного опыта и инновационной продукции, чтобы представить горизонт - ближайшее будущее, в котором гармонично сочетаются природа и технологии.

«Мы с радостью и гордостью принимаем участие в выставке Fuorisalone впервые во время Milan Design Week. "Эта эксклюзивная выставка иллюстрирует нашу философию, ориентированную на дизайн, и наше стремление обслуживать наших потребителей и поддерживать усилия по обеспечению более устойчивой отрасли", - заявил коммерческий директор компании TCL Europe Фредерик Ланжен.

Кроме того, во время Milan Design Week посетители смогут ознакомиться с новейшей линейкой продукции 2023 TCL Europe, включая новые мини-светодиоды и QLED Smart TVs, бытовую технику и новые концептуальные устройства.

В то же время TCL Europe проведет физическую и цифровую пресс-конференцию на сайте 17 апреля, чтобы представить эту линейку в предварительном просмотре. Более подробная информация будет сообщена позднее.

TCL Пресс-конференция по тел. Fuorisalone 2023:

Дата: '17 апреля 2023г

Врем я: 18:00 (CET)

Место проведения: Tortona 14 в Milan Livestream

по YouTube

TCL будет представлен на сайте Fuorisalone следующим образом:

Дата: 17-23 апреля 202

3 г., Место проведения: Tortona 14, Милан (Tortona Design Distric)

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, один из ведущих игроков в мировой телеиндустрии. Компания была основана в 1981 г. и осуществляет свою деятельность более чем в 160 регионах мира. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы и «умную» бытовую технику.

SOURCE TCL Electronics