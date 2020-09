The Avocado Show pakt uit met 19 nieuwe franchise vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa

The Avocado Show zal de komende maanden nieuwe restaurants openen in Madrid, Londen en Parijs en heeft 19 franchisevestigingen ondertekend, met verdere uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

AMSTERDAM, 8 september 2020 /PRNewswire/ -- The Avocado Show heeft plannen onthuld om de komende maanden restaurants te openen in Madrid, Londen en Parijs en kondigde de ondertekening aan van 19 nieuwe franchisevestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Het meest besproken avocado-restaurant ter wereld is in hoog tempo uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen - bekend om de kenmerkende "Pretty Healthy Food": visueel verbluffende en heerlijke gerechten gemaakt met liefde van duurzame avocado's. De wereldwijde uitbreiding van de franchise gaat van start met een gloednieuw The Avocado Show-restaurant in Calle Colmenares 13, 28004, in Madrid, dat in oktober wordt geopend.

The Avocado Show, opgericht door Ron Simpson en Julien Zaal, begon met een eenvoudige missie: het brengen van vreugde aan avocadoliefhebbers. Dit hebben ze bereikt door de voortreffelijke smaken van hun favoriete superfood tot leven te brengen, met elk menu-item gestileerd als een klein eetbaar kunstwerk voor iedereen om van te genieten.

Het eerste restaurant ging meteen viraal dankzij de media-aandacht in meer dan 60 landen, waardoor honderden miljoenen views zonder enige reclame werden opgehaald en bijna 150.000 volgers op Instagram werden aangetrokken.

Naarmate het aantal fans groeide, lanceerde The Avocado Show een succesvol kookboek, een merchandise collectie, de Hologram Menu app, eigen Avocado Fries, en filmden ze een documentaire over duurzaamheid in hun supply chain. De docu werd gemaakt in samenwerking met Nature's Pride dat het grootste deel van de eetrijpe, 100% duurzaam geproduceerde avocado's van The Avocado Show levert. Als gevolg van een ongeëvenaarde vraag vanuit de markt en de vele franchise verzoeken, was uitbreiding de logische volgende stap. In 2018 waagde The Avocado Show zich voor het eerst op de internationale markt en opende het zijn eerste franchise locatie in Brussel, waarmee de basis werd gelegd voor een verdere uitrol.

"Het is fantastisch om met zulke geweldige partners samen te mogen werken en onze droom te zien uitkomen in nieuwe landen en we kijken ernaar uit om The Avocado Show wereldwijd uit te rollen als een sociaal verantwoorde en toch winstgevende onderneming die liefhebbers en foodies zal blijven verblijden in de groene toekomst.", zegt Ron Simpson, oprichter van The Avocado Show.

Potentiële franchisenemers kunnen meer HIERontdekken

Neem contact met The Avocado Show op Instagram en Facebook

Bezoek TheAvocadoShow.com

Hogeresolutie-afbeeldingen - HIER

Mediavragen:

Georgie Woollams, Katch Communications

[email protected], +44 20 8895 6383

SOURCE The Avocado Show