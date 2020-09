Avocado Show utvider sin grønne fremtid med 19 nye franchisesteder over hele Storbritannia og Europa

Avocado Show er klare til å åpne nye restauranter i Madrid, London og Paris de neste månedene og har signert 19 franchisesteder, med ytterligere utvidelse i Storbritannia og Europa på gang.

AMSTERDAM, 8. september 2020 /PRNewswire/ -- Avocado Show har offentliggjort planer om å åpne restauranter i Madrid, London og Paris i løpet av de kommende månedene, og kunngjorde signeringen av 19 nye franchisesteder i Storbritannia og Europa.

Verdens mest omtalte restaurantmerkevare med kun avokado har raskt blitt et verdensomspennende fenomen - kjent for sin signatur "Pretty Healthy Food": visuelt imponerende og deilige retter laget med kjærlighet og omtanke fra bærekraftige avokadoer.

Den avokadofokuserte franchisens globale utvidelse starter med en splitter ny The Avocado Show-restaurant i Calle Colmenares 13, 28004, i Madrid, som åpner i oktober.

The Avocado Show ble grunnlagt av Ron Simpson og Julien Zaal, og begynte med en enkel misjon: å gi glede til alle som elsker avokado. Dette oppnådde de ved å gi liv til de utsøkte smakene til deres favorittsupermat, med hvert menyelement utformet som et lite kunstverk som alle kan nyte.

Den første restauranten ble umiddelbart viral takket være mediedekningen i over 60 land, og ga hundrevis av millioner visninger uten en eneste annonse, samt tiltrakk nesten 150 000 følgere på Instagram.

Etter hvert som tilhengerskaren vokste, lanserte The Avocado Show en vellykket kokebok, varesamling, Hologram Menu-appen, sin egen Avocado Fries, og filmet en dokumentar om bærekraft i forsyningskjeden. Det siste ble skapt i samarbeid med Nature's Pride - som leverer størsteparten av The Avocado Show's spisemodne, 100% bærekraftige avokadoer.

Utløst av en enestående etterspørsel samt franchiseforespørsler, var man helt sikre på at utvidelser måtte komme. 2018 dristet The Avocado Show seg først ut i de internasjonale markedene og åpnet sitt første franchisested i Brussel - og la dermed grunnlaget for ytterligere utvidelse.

"Vi er veldig glade for å kunne samarbeide med så gode partnere og se drømmen vår bli en realitet i disse fantastiske nye markedene, og vi gleder oss til å etablere The Avocado Show globalt som et sosialt ansvarlig og lønnsomt foretak som vil gi glede til avokadoelskere i årene som kommer," uttalte Ron Simpson, grunnleggeren av The Avocado Show.

