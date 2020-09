The Avocado Show laajentaa sen vihreää tulevaisuutta 19 uudella franchise-ravintolalla Isossa-Britanniassa ja Euroopassa

The Avocado Show valmistautuu avaamaan uusia ravintoloita Madridissa, Lontoossa ja Pariisissa tulevina kuukausina. Se on allekirjoittanut 19 franchise-sopimusta ja suunnittelee lisälaajentumisia Isossa-Britanniassa ja Euroopassa.

AMSTERDAM, 8. syyskuuta 2020 /PRNewswire/ -- The Avocado Show on paljastanut suunnitelmansa avata ravintoloita Madridissa, Lontoossa ja Pariisissa tulevien kuukausien aikana. Se on myös ilmoittanut 19 uuden franchise-sopimuksen allekirjoittamisesta Isossa-Britanniassa ja Euroopassa.

Maailman eniten puhutuimmasta pelkästään avokadoja tarjoavasta ravintolabrändistä on tulossa nopeasti maailmanlaajuinen ilmiö, joka on kuuluisa tunnuslauseestaan "Pretty Healthy Food": silmiä hivelevän kauniit ja herkulliset annokset, jotka on valmistettu rakkaudella kestävästi viljellyistä avokadoista.

Avokadoihin keskittyvän franchise-ketjun maailmanlaajuinen laajeneminen lähtee käyntiin uudella The Avocado Show -ravintolalla, joka sijaitsee Madridissa osoitteessa Calle Colmenares 13, 28004. Se avautuu lokakuussa.

Ron Simpsonin ja Julien Zaalin perustama The Avocado Show aloitti yksinkertaisella toiminta-ajatuksella: tehdä avokadojen ystävät iloisiksi. Tämä saavutettiin herättämällä suosikkisuperfoodin ihastuttavat maut henkiin. Ruokalistan jokainen annos on tyylitelty pieneksi syötäväksi taideteokseksi kaikkien nautittavaksi.

Ensimmäisestä ravintolasta tuli välittömästi viraali yli 60 maan mediakattavuudella. Se sai satoja miljoonia katselukertoja ilman yhtään mainosta ja keräsi lähes 150 000 seuraajaa Instagramissa.

Fanimäärän kasvaessa The Avocado Show lanseerasi menestyksekkään keittokirjan, oheistuotekokoelman, Hologram Menu -sovelluksen, sen omat avokadoranskalaiset ja kuvasi dokumenttielokuvan toimitusketjunsa kestävyydestä. Jälkimmäinen tehtiin yhteistyössä Nature's Priden kanssa. Se toimittaa suurimman osan The Avocado Show'n syöntikypsistä, 100 % kestävästi tuotetuista avokadoista.

Ennennäkemätön kysyntä ja franchise-pyynnöt tekivät laajentumisesta lähes varmaa. Vuonna 2018 The Avocado Show lähti ensimmäistä kertaa kansainvälisille markkinoille avaten ensimmäisen franchise-ravintolan Brysseliin. Tämä valoi pohjan lisälaajentumiselle.

"Olemme erittäin innoissamme, että pääsemme työskentelemään tällaisten mahtavien kumppaneiden kanssa ja näkemään unelmiemme toteutumisen uusilla hienoilla markkinoilla. Pyrimme vakiinnuttamaan The Avocado Show'n maailmanlaajuisesti sosiaalisesti vastuullisena ja tuottavana yrityksenä, joka tuottaa avokadojen ystäville iloa vuosien ajan," sanoo Ron Simpson, The Avocado Show'n perustaja.

