Thunes breidt zijn Web3-infrastructuur uit met EURC voor onmiddellijke treasuryfinanciering in euro's

Thunes gaat de MiCA-conforme EURC-stablecoin integreren in grote blockchains, waarmee het een cruciale brug vormt tussen digitale activa en traditionele fiatvaluta.

SINGAPORE, 13 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, de Smart Superhighway voor het verplaatsen van geld over de hele wereld, kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn mogelijkheden voor liquiditeitsbeheer van stablecoins met de introductie van EURC*-voorfinanciering. Door de Markets in Crypto-Assets (MiCA)-conforme, door de euro gedekte stablecoin EURC van Circle te integreren, breidt Thunes zijn treasuryfinancieringsmogelijkheden uit en stelt het zijn netwerkleden in staat hun treasuryactiviteiten te optimaliseren met 24/7 wereldwijde waardeoverdracht.

Deze ontwikkeling bouwt voort op de samenwerking van Thunes met Circle in oktober 2024, waarbij liquiditeit op basis van USDC werd geïntroduceerd in het Direct Global Network van Thunes. Met de toevoeging van EURC kunnen in aanmerking komende leden van het Direct Global Network van Thunes EURC als liquiditeitsvaluta gebruiken om transacties voor te financieren en treasuryflows sneller en flexibeler te beheren, met behoud van operationele continuïteit.

Voor bedrijven die grensoverschrijdende betalingsstromen beheren, maakt EURC-voorfinanciering 24/7 treasuryactiviteiten mogelijk, zonder beperkingen door traditionele bankuren. Dit stelt netwerkleden in staat om eurotransacties van hoge waarde onmiddellijk te financieren, ook in het weekend en op feestdagen, terwijl ze de liquiditeit behouden die nodig is om in realtime op de vraag te reageren.

In lijn met de netwerkagnostische architectuur van Thunes wordt EURC-voorfinanciering ondersteund op grote blockchains, waaronder Ethereum (ETH), Solana (SOL), Base (BASE) en Stellar (XLM).

Door digitale activa te verbinden met meer dan 90 fiatvaluta's stelt Thunes zijn leden, waaronder fintechbedrijven, neobanken, betalingsdienstaanbieders (PSP's) en platforms voor de gig-economie, in staat om middelen naadloos tussen beide ecosystemen te verplaatsen met onmiddellijke afwikkeling. Thunes stelt ook Web3-native bedrijven in staat hun rekeningen rechtstreeks vanuit hun digitale treasury te financieren met een native, MiCA-conform euro-actief, in plaats van eerst naar fiatvaluta te converteren, waardoor tijd wordt bespaard en operationele kosten worden verlaagd.

Chloé Mayenobe, adjunct-CEO van Thunes, zei: "Bij Thunes zijn we er trots op voorlopers te zijn die de grenzen van betalingsinteroperabiliteit voortdurend verleggen. De integratie van EURC-voorfinanciering is een natuurlijke ontwikkeling van onze visie om traditionele fiatvaluta en de economie van digitale activa naadloos met elkaar te verbinden. Door een volledig MiCA-conform euro-actief aan te bieden op vijf toonaangevende blockchains, geven we onze partners de ultieme flexibiliteit om 24/7 waarde te verplaatsen, in te spelen op pieken in het transactieverkeer en treasuryflows onmiddellijk en veilig te beheren."

Kash Razzaghi, Chief Commercial Officer bij Circle, zei: "Thunes bouwt aan het soort wereldwijde betalingsinfrastructuur dat het nut van stablecoins kan omzetten in echte bedrijfswaarde. Nu EURC treasuryfinanciering op het Thunes-netwerk ondersteunt, kunnen bedrijven toegang krijgen tot gereguleerde euroliquiditeit met de snelheid, flexibiliteit en operationele continuïteit die nodig zijn voor moderne grensoverschrijdende betalingen."

*EURC en USDC worden uitgegeven door gereguleerde gelieerde ondernemingen van Circle. Zie de lijst met regelgevende goedkeuringen van Circle op circle.com/legal/licenses.

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