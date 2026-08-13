Thunes étend son infrastructure Web3 avec l'EURC afin de permettre un financement de trésorerie instantané en euros

Thunes intégrera le stablecoin EURC, conforme à la directive MiCA, aux principales blockchains, jouant ainsi un rôle de passerelle critique entre les actifs numériques et les monnaies fiduciaires traditionnelles.

SINGAPOUR, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Thunes, la Smart Superhighway qui permet de transférer des fonds dans le monde entier, annonce ce jour le renforcement de ses capacités de gestion des liquidités en stablecoins avec le lancement du préfinancement en EURC*. En intégrant l'EURC, le stablecoin de Circle conforme au règlement MiCA (marchés des crypto-actifs) et adossé à l'euro, Thunes renforce ses capacités de financement de trésorerie et permet à ses membres du réseau d'optimiser leurs opérations de trésorerie grâce à des transferts de fonds internationaux 24/7.

Cette évolution s'inscrit dans le prolongement de la collaboration entre Thunes et Circle, conclue en octobre 2024, qui avait permis d'introduire des liquidités basées sur l'USDC au sein du Direct Global Network de Thunes. Grâce à l'intégration de l'EURC, les membres éligibles du Direct Global Network de Thunes peuvent désormais utiliser l'EURC comme devise de liquidité pour préfinancer leurs transactions et gérer leurs flux de trésorerie avec une rapidité, une flexibilité et une continuité opérationnelle accrues.

Pour les entreprises qui gèrent des flux de paiements transfrontaliers, le préfinancement EURC permet d'effectuer des opérations de trésorerie 24/7, sans être limitées par les horaires bancaires traditionnels. Cette intégration permet aux membres du réseau d'effectuer instantanément des opérations aux montants élevés en euros, y compris le weekend et les jours fériés, tout en conservant la liquidité nécessaire pour répondre à la demande en temps réel.

Conformément à l'architecture indépendante du réseau de Thunes, le préfinancement EURC est pris en charge sur les principales blockchains, à savoir Ethereum (ETH), Solana (SOL), Base (BASE) et Stellar (XLM).

En assurant la liaison entre les actifs numériques et plus de 90 monnaies fiduciaires, Thunes permet à ses membres (notamment les fintechs, les néobanques, les prestataires de services de paiement et les plateformes de l'économie des petits boulots) de transférer des fonds en toute fluidité entre ces deux écosystèmes, avec un règlement instantané. Thunes permet également aux entreprises natives du Web3 d'approvisionner leurs comptes directement à partir de leurs trésoreries numériques en utilisant un actif en euros natif et conforme au règlement MiCA, sans avoir à passer d'abord par une conversion en monnaie fiduciaire, ce qui leur fait gagner du temps et réduit leurs coûts opérationnels.

Chloé Mayenobe, Deputy CEO, Thunes, déclare : « Chez Thunes, nous sommes fiers d'être parmi les premiers à adopter ces technologies et à repousser sans cesse les limites de l'interopérabilité des paiements. L'intégration du préfinancement en EURC s'inscrit dans la continuité logique de notre vision, qui consiste à établir une transition fluide entre la monnaie fiduciaire traditionnelle et l'économie des actifs numériques. En proposant un actif en euros entièrement conforme au règlement MiCA sur cinq blockchains de premier plan, nous offrons à nos partenaires une flexibilité optimale pour transférer des fonds 24/7, tirer parti des pics de trafic et gérer leurs flux de trésorerie de manière instantanée et sécurisée. »

Kash Razzaghi, Chief Commercial Officer, Circle, déclare : « Thunes met en place le type d'infrastructure de paiement mondiale capable de transformer l'utilisation des stablecoins en véritable valeur commerciale. L'EURC prenant désormais en charge le financement de trésorerie sur le réseau Thunes, les entreprises ont accès à des liquidités en euros réglementées avec la rapidité, la flexibilité et la continuité opérationnelle requises pour les paiements transfrontaliers modernes. »

*L'EURC et l'USDC sont émis par des filiales réglementées de Circle. Consultez la liste des autorisations réglementaires de Circle à l'adresse circle.com/legal/licenses.

À propos de Thunes :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.thunes.com/