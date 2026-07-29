TradeZero kondigt vierjarige samenwerking aan met olympisch kampioen Melle van 't Wout.

AMSTERDAM, 29 juli 2026 /PRNewswire/ -- TradeZero, de wereldwijde broker voor actieve traders, kondigt vandaag een vierjarige samenwerking aan met olympisch shorttrackkampioen Melle van 't Wout. Daarmee verbindt TradeZero zich aan een van de meest aansprekende Nederlandse wintersporters van dit moment.

TradeZero Announces Four-Year Partnership with Dutch Olympic Champion Melle van 't Wout

Na zijn olympisch goud op de mannenrelay en olympisch zilver op de 500 meter tijdens Milano Cortina 2026 wordt Melle tot en met 2030 wereldwijd Brand Ambassador van TradeZero. De samenwerking omvat digitale campagnes, socialmediacontent en verhalen over de gewoontes, routines en keuzes achter presteren op het hoogste niveau.

De medailles markeren het succes, maar Melle's verhaal wordt vooral bepaald door de weg ernaartoe.

Nog geen twee jaar voor zijn olympische succes stond Melle's carrière in het teken van een zware knieblessure, een operatie en maandenlange revalidatie. In die periode werd trading voor Melle meer dan een persoonlijke interesse. Het werd een manier om dezelfde focus, structuur en toewijding die hij uit de sport kende, in trading toe te passen.

Vandaag combineert Melle topsport met een actieve interesse in de financiële markten.

"De belangrijkste lessen die ik uit de sport heb geleerd, gaan over voorbereiding en discipline. Succes ontstaat uit het werk dat je doet vóór het moment daar is. Je hebt een plan nodig, de juiste tools en de juiste mensen om je heen. Dat herken ik ook in trading. Daarom voelt deze samenwerking met TradeZero als een natuurlijke match." — Melle van 't Wout

De samenwerking gaat van start met 'Find Your Edge', een TradeZero campagne geïnspireerd op Melle's weg van blessure naar olympisch succes.

De campagne draait om wat er schuilgaat achter langdurig presteren: blijven bouwen, terugkomen na tegenslag en beslissingen durven nemen wanneer het moment zich aandient.

"Olympische medailles winnen is een uitzonderlijke prestatie, maar wat ons vooral aanspreekt, is het verhaal daarachter. Melle's comeback laat zien wat veerkracht, toewijding en consequente voorbereiding kunnen betekenen. Dat zijn eigenschappen die sterk aansluiten bij de actieve traders die wij dagelijks bedienen. Wat deze samenwerking extra bijzonder maakt, is dat Melle's interesse in trading al onderdeel was van zijn verhaal. Die echtheid maakt hem een natuurlijke ambassadeur voor TradeZero, en we zijn trots hem in ons team te mogen verwelkomen." — Dan Pipitone, Co-Founder en Global CEO, TradeZero

"Wij hechten veel waarde aan focus, voorbereiding en voortdurende verbetering. Dat zijn eigenschappen die Melle's ontwikkeling kenmerken, zowel op als naast het ijs. Deze samenwerking draait niet alleen om zichtbaarheid, maar vooral om herkenning en gedeelde waarden. Melle's leergierigheid, veerkracht en gestructureerde manier van beslissingen nemen sluiten aan bij de mentaliteit die wij dagelijks bij onze traders zien. We kijken ernaar uit om dat verhaal met onze klanten te delen." — Michiel Lerou, CEO, TradeZero Europe

De komende vier jaar creëren TradeZero en Melle samen content over de gewoontes, routines en instelling die nodig zijn om op het hoogste niveau te presteren — op het ijs én in de markten.

Bekijk de Find Your Edge-campagne en ontdek het verhaal achter Melle's weg naar succes via https://tradezero.com/en-nl/melle-van-t-wout.

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Gurkan Ates

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