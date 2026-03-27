TradeZero breidt Europese aanwezigheid uit naar België, Luxemburg, Noorwegen en Denemarken

AMSTERDAM, 27 maart 2026 /PRNewswire/ -- TradeZero Europe B.V. ('TradeZero Europe') heeft de uitbreiding van haar diensten naar België, Luxemburg, Noorwegen en Denemarken aangekondigd, voortbouwend op de eerdere lancering in Nederland. De uitbreiding versterkt de missie van TradeZero om de toegang tot geavanceerde handelsmogelijkheden voor actieve traders en beleggers in heel Europa te vergroten. Via TradeZero Europe profiteren klanten van unieke platformfunctionaliteiten, uitgebreide pre- en post-marketsessies en echte bidirectionele long- en shorthandel buiten de reguliere markturen, mogelijkheden die wereldwijd brede erkenning hebben gekregen onder actieve traders.

TradeZero Expands European Presence into Belgium, Luxembourg, Norway, and Denmark

Met hoofdkantoor in Amsterdam en actief onder een in Nederland afgegeven MiFID-vergunning voor beleggingsondernemingen biedt TradeZero Europe traders directe toegang tot Amerikaanse aandelen en opties via de professionele handelsplatforms van TradeZero. Klanten handelen in een dollargenoteerde omgeving waarbij geen wisselkoersconversies worden toegepast op individuele transacties. Het per-aandeel commissiemodel van TradeZero stemt de kosten rechtstreeks af op de omvang van de transactie en biedt een transparante structuur die proportioneel meegroeit met elke uitvoering, in plaats van vaste of op nominale waarde gebaseerde kosten aan te rekenen, die actieve traders kunnen benadelen.

De aankondiging volgt op de recente lancering van ProScanner, een realtime scanner voor de Amerikaanse aandelenmarkt die rechtstreeks is geïntegreerd in de platforms ZeroPro en TZ1 van TradeZero. ProScanner is ontwikkeld voor actieve traders die gebruikmaken van scan-first workflows om kansen te identificeren vóór en tijdens de handelsdag. Door de scanfunctionaliteit rechtstreeks in de handelsomgeving te integreren, kunnen traders met de tool momentum, gap-activiteit en volumeveranderingen in realtime monitoren zonder van platform te hoeven wisselen.

"Met onze verdere uitbreiding in Europa breiden we de toegang uit tot dezelfde institutionele tools en handelsomgeving die de TradeZero-ervaring kenmerken", aldus Dan Pipitone, medeoprichter en CEO van TradeZero Holding Corp. "Van realtime data en intuïtieve software tot onze eigen short locator-tool en geïntegreerde aandelen-scancapaciteiten: onze focus blijft liggen op het ondersteunen van actieve traders met technologie die is afgestemd op hun workflow.

Deze uitbreiding weerspiegelt de kracht van de basis die we in Nederland hebben gelegd", aldus Michiel Lerou, CEO van TradeZero Europe B.V. "Naarmate we uitbreiden naar aanvullende Europese markten, blijft onze focus gericht op het ondersteunen van actieve traders en het bijdragen aan eerlijke en ordelijke markten door middel van gedisciplineerde bedrijfsvoering, degelijk risicobeheer en een handelsomgeving die wordt ondersteund door een 24/7-klantenservice die is ontworpen om traders in verschillende tijdzones te ondersteunen".

TradeZero Holding Corp. biedt, via haar dochterondernemingen waaronder TradeZero Europe, zelfgestuurde elektronische handel in Amerikaanse effecten. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies.

Handel in effecten brengt risico's met zich mee en is niet geschikt voor elke belegger. Marginhandel, short selling en opties brengen een hoog risico op verlies met zich mee dat de inleg kan overstijgen. Beleggers dienen te beoordelen of dergelijke activiteiten passen bij hun ervaring en financiële situatie. Raadpleeg vóór het handelen in opties het document Characteristics and Risks of Standardized Options van de Options Clearing Corporation (OCC).

