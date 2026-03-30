TradeZero étend sa présence européenne à la Belgique, au Luxembourg, à la Norvège et au Danemark

AMSTERDAM, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- TradeZero Europe B.V. ('TradeZero Europe') a annoncé l'expansion de ses services en Belgique, au Luxembourg, en Norvège et au Danemark, en s'appuyant sur son lancement initial aux Pays-Bas. Cette expansion s'inscrit dans la mission de TradeZero qui consiste à élargir l'accès aux capacités de négociation avancées pour les traders et les investisseurs actifs dans toute l'Europe. Grâce à TradeZero Europe, les clients bénéficient de fonctionnalités uniques, de sessions prolongées avant et après la clôture du marché, ainsi que de la possibilité d'effectuer des opérations bidirectionnelles (achat et vente) au-delà des heures d'ouverture habituelles, des atouts qui ont valu à la plateforme une solide réputation auprès des traders actifs du monde entier.

TradeZero Expands European Presence into Belgium, Luxembourg, Norway, and Denmark

TradeZero Europe, dont le siège est à Amsterdam et qui opère sous une licence d'entreprise d'investissement MiFID délivrée aux Pays-Bas, offre aux traders un accès direct aux actions et options américaines par le biais des plates-formes professionnelles de TradeZero. Les clients négocient dans un environnement libellé en USD où aucune conversion de taux de change n'est appliquée aux transactions individuelles. Le modèle de commission par action de TradeZero aligne les coûts directement sur la taille de la transaction, fournissant une structure transparente qui s'adapte proportionnellement à chaque exécution plutôt que d'appliquer des frais fixes ou basés sur le notionnel, qui peuvent pénaliser les traders actifs.

Cette annonce fait suite au lancement récent de ProScanner, un scanner en temps réel du marché des actions américaines intégré directement aux plateformes ZeroPro et TZ1 de TradeZero. ProScanner est conçu pour les traders actifs qui s'appuient sur des flux de travail de type « scan-first » pour identifier les opportunités potentielles avant et pendant la journée de trading. En intégrant la fonctionnalité de balayage directement dans l'espace de travail, l'outil permet aux traders de surveiller l'élan, l'activité des écarts et les changements de volume en temps réel sans changer de plateforme.

« Avec notre expansion continue en Europe, nous élargissons l'accès aux mêmes outils et à l'environnement de négociation de niveau institutionnel qui définissent l'expérience TradeZero », a déclaré Dan Pipitone, cofondateur et PDG de TradeZero Holding Corp. « Des données en temps réel et des logiciels intuitifs à notre outil exclusif de localisation des positions courtes et à nos fonctionnalités intégrées de scan des cours, notre priorité reste d'accompagner les traders actifs grâce à une technologie conçue pour s'adapter à leur flux de travail. »

« Cette expansion reflète la force des fondations que nous avons établies aux Pays-Bas », a déclaré Michiel Lerou, PDG de TradeZero Europe B.V. « Alors que nous nous développons sur d'autres marchés européens, notre objectif reste de soutenir les traders actifs tout en contribuant à l'équité et au bon fonctionnement des marchés grâce à des opérations disciplinées, à une gestion saine des risques et à un environnement de négociation soutenu par un service clientèle disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, conçu pour aider les traders à travers les fuseaux horaires. »

TradeZero Holding Corp. propose, par l'intermédiaire de ses filiales, dont TradeZero Europe, des transactions électroniques autogérées sur des titres américains. Ce matériel est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.

La négociation de titres comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La négociation sur marge, la vente à découvert et la négociation d'options comportent un niveau de risque élevé et peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Les investisseurs doivent évaluer si ces activités sont adaptées à leur expérience et à leur situation financière. Avant de négocier des options, consultez le document Characteristics and Risks of Standardized Options (ODD) disponible auprès de l'Options Clearing Corporation (OCC).

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