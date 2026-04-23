Treballadors pel Lloguer Turístic verwelkomt advies van advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU over willekeurige beperkingen op kortetermijnverhuur

BARCELONA, Spanje, 23 april 2026 /PRNewswire/ -- Treballadors pel Lloguer Turístic (TLT) verwelkomt het advies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-813/24, Smartflats. Hoewel het nog niet om het definitieve arrest gaat, suggereert het advies dat overheidsinstanties geen discretionaire of disproportionele beperkingen mogen opleggen aan toeristische accommodaties.

De zaak onderzoekt de EU-regels inzake toeristische accommodaties en benadrukt een belangrijk punt: stedenbouwkundige vergunningen of certificaten mogen geen administratieve 'zwarte doos' worden, zonder objectieve criteria en met buitensporige politieke beoordelingsvrijheid. Het EU-recht vereist dat regelgeving evenredig, transparant en voorspelbaar is.

Dit uitgangspunt kan gevolgen hebben in Catalonië. Decreet-wet 3/2023 onderwerpt toeristische accommodaties aan een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, beperkt het aantal vergunningen en stelt een vervaldatum vast voor bestaande vergunningen. Barcelona heeft aangekondigd dat tegen 2028 de tienduizend toeristische appartementen in de stad zullen worden gesloten. De maatregel geldt echter voor heel Catalonië en treft ook kust- en Pyreneeëngemeenten, waar naar verwachting vijftigduizend HUT-vergunningen zullen verdwijnen. Volgens TLT zou de uitvoering van het wetsbesluit kunnen neerkomen op de grootste collectieve ontslagronde in de geschiedenis van Catalonië, waarbij tweehonderd duizend werknemers direct en indirect worden getroffen.

Guillem Laporta, voorzitter van TLT, verklaarde: "Europese instellingen beginnen grenzen te stellen aan een manier van besturen die meer gebaseerd is op politieke narratieven dan op bewijs. De Catalaanse regelgeving is noch proportioneel, noch gebaseerd op enig empirisch onderzoek. Er staan duizenden banen op het spel die verbonden zijn met toeristische verhuur."

TLT herhaalde dat het zich zal blijven inzetten voor eerlijke, evenwichtige en gegevensgebaseerde regelgeving die zowel de toegang tot huisvesting beschermt als de werkgelegenheid en economische activiteit die afhankelijk zijn van de sector. De organisatie riep de Catalaanse regering en de gemeenteraad van Barcelona op om hun strategie van confrontatie en algemene verboden te laten varen en de dialoog aan te gaan met de getroffen werknemers.

Over Treballadors pel Lloguer Turístic

Treballadors pel Lloguer Turístic (TLT) is een beweging van werknemers die wordt getroffen door decreet-wet 3/2023. De organisatie vertegenwoordigt werknemers, lokale leveranciers en zelfstandige ondernemers die verbonden zijn aan kortetermijnverhuur, onder meer in sectoren zoals schoonmaak, onderhoud, beheer, wasserij, softwareontwikkeling, catering, detailhandel en lokale dienstverlening.

Over decreet-wet 3/2023

Decreet-wet 3/2023 bepaalt dat de HUT-vergunningen die momenteel in Catalonië gelden, in november 2028 aflopen. De maatregel treft 95.000 accommodaties en 200.000 werknemers, zowel direct als indirect. De wet werd op 7 november 2023 goedgekeurd door de regering onder leiding van Pere Aragonès. Op 20 september 2025 kondigde de voormalige president zijn vertrek uit de politiek aan om de hotelketen van zijn familie te runnen.