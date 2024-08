Trudell Medical Limited breidt activiteiten uit naar respiratoire diagnostiek met overeenkomst voor de overname van Vyaire Medical RDx

LONDON, ON, 23 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Trudell Medical Limited heeft een overeenkomst bereikt voor de aankoop van de RDx business unit van Vyaire Medical.

RDx produceert diagnostische producten voor de luchtwegen die wereldwijd in ziekenhuizen en privéklinieken worden gebruikt en waarop specialisten in de wereld van de luchtwegen vertrouwen om levens mogelijk te maken, te verbeteren en te verlengen.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de rechtbank en zal naar verwachting binnen 8-12 weken worden afgerond. De overname zal Trudell Medical's reeds sterke marktpositie op het gebied van medicijntoediening via aërosolen en longgezondheidsapparaten uitbreiden met diagnostiek voor de luchtwegen.

Trudell Medical is van plan RDx te exploiteren als een aparte business unit en de activiteiten in Duitsland en Californië voort te zetten.

Bij de overname zal de continuïteit van de dienstverlening aan klanten van RDx worden gewaarborgd. Eerder dit jaar diende Vyaire Medical een aanvraag in voor Chapter 11 Protection en kondigde aan dat het bedrijf zich richtte op de verkoop van zijn bedrijfsonderdelen aan stabiele kopers met voldoende kapitaal om de groei en ontwikkeling van hun bedrijfsonderdelen te ondersteunen.

De oplossingen van Vyaire voor Repiratoire Diagnostiek en Beademing worden momenteel gedistribueerd door Trudell Healthcare Solutions (THS) binnen de Canadese gezondheidszorg. THS is een toonaangevende distributeur van innovatieve oplossingen die de resultaten voor patiënten verbeteren.

"We zijn blij met de mogelijkheid om de mensen, producten en passie van Vyaire RDx toe te voegen aan onze Trudell Medical familie. Ademhalingsdiagnostiek helpt om levens mogelijk te maken, te verbeteren en te verlengen. Dit sluit perfect aan bij onze kernwaarde 'Patiënt eerst' binnen de hele Trudell Medical Group. Elke dag zijn we gericht op het ontwerpen en produceren van producten en diensten die het leven van patiënten verbeteren."

-George Baran, bestuursvoorzitter van Trudell Medical

Sinds de oprichting van de markt 70 jaar geleden onder leiding van Eric Jaeger, is Vyaire RDx wereldwijd marktleider op het gebied van longfunctietesten. Als onderdeel van deze nalatenschap is Trudell een uitstekende distributiepartner geweest voor Vyaire RDx in Canada. Deze gevestigde relatie dient als een stevige basis voor Vyaire RDx om deel uit te gaan maken van de Trudell familie, die duidelijk op één lijn liggende waarden en gedeelde zakelijke doelstellingen heeft, gebaseerd op het centraal stellen van de klant en onze werknemers bij alles wat we doen. Het volledige RDx-team is enthousiast over de volgende fase van onze reis, waarbij we doorgaan met het leveren van innovatieve, toonaangevende producten aan onze klanten over de hele wereld.

-Will Throp, CEO van Vyaire RDx

Over Trudell Medical Limited

Onze focus ligt op ademhalingszorg, bepaalde delen van de operatiekamer van het ziekenhuis en het bieden van mogelijkheden voor virtuele zorg. Via onze zes werkmaatschappijen voorzien we patiënten over de hele wereld van medische hulpmiddelen en diensten die hun leven beter maken.

Bezoek TrudellMedicalGroup.com.

Neem voor meer informatie contact op met: Adam Nyp, specialist digitale communicatie, 1-226-577-9623, [email protected]

