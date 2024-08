Trudell Medical Limited expandiert in den Bereich Atemwegsdiagnostik mit einer Vereinbarung zur Übernahme von Vyaire Medical RDx

LONDON, ONTARIO, 23. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Trudell Medical Limited hat eine Vereinbarung zum Kauf des RDx-Geschäftsbereichs von Vyaire Medical getroffen.

RDx stellt Produkte für die Atemwegsdiagnostik her, die in Krankenhäusern und Privatkliniken auf der ganzen Welt eingesetzt werden und denen Fachleute in der Atemwegsbranche vertrauen.

Der Kauf unterliegt der gerichtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich in 8 bis 12 Wochen abgeschlossen sein. Die Akquisition wird die bereits starke Marktposition von Trudell Medical im Bereich der Verabreichung von Aerosolen und Lungengesundheitsgeräten auf die Atemwegsdiagnostik ausweiten.

Trudell Medical beabsichtigt, RDx als eigenständige Geschäftseinheit zu betreiben und den Betrieb in Deutschland und Kalifornien aufrechtzuerhalten.

Die Übernahme würde die Fortführung des Dienstes für die RDx-Kunden gewährleisten. Zu Beginn dieses Jahres beantragte Vyaire Medical Insolvenzschutz (Chapter 11) und gab bekannt, dass sich das Unternehmen auf den Verkauf seiner Geschäftsbereiche an stabile, kapitalkräftige Käufer konzentriert, um das Wachstum und die Entwicklung der Geschäftsbereiche zu unterstützen.

Die Lösungen von Vyaire für die Atemwegsdiagnostik und Beatmung werden derzeit von Trudell Healthcare Solutions (THS) im kanadischen Gesundheitssystem vertrieben.

„Wir begrüßen die Gelegenheit, die Mitarbeiter, die Produkte und die Leidenschaft von Vyaire RDx in unsere Trudell Medical Familie aufzunehmen. Atemwegsdiagnostik trägt dazu bei, Leben zu verbessern und zu verlängern. Dies steht in perfekter Übereinstimmung mit unserem Grundwert „Patient First" in der gesamten Trudell Medical Group. Wir konzentrieren uns jeden Tag auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen, die das Leben von Patienten verbessern."

-George Baran, Executive Chair, Trudell Medical Limited

Seit der Markteinführung vor 70 Jahren unter der Leitung von Eric Jaeger ist Vyaire RDx weltweit führend auf dem Gebiet der Lungenfunktionstests. Als Teil dieses Vermächtnisses war Trudell ein hervorragender Vertriebspartner für Vyaire RDx in Kanada. Diese gut etablierte Beziehung dient als solide Grundlage für die Aufnahme von Vyaire RDx in die Trudell-Familie, die über klar abgestimmte Werte und gemeinsame Geschäftsziele verfügt, wobei der Kunde und unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Das gesamte RDx-Team freut sich auf die nächste Etappe unserer Reise und darauf, unseren Kunden auf der ganzen Welt weiterhin innovative, marktführende Produkte zu liefern.

-Will Throp, CEO, Vyaire RDx

Informationen zu Trudell Medical Limited

Unser Schwerpunkt liegt auf der Atemwegsversorgung, ausgewählten Bereichen des Krankenhaus-Operationssaals und der Bereitstellung von Pfaden für die virtuelle Versorgung. Über unsere sechs operativen Unternehmen versorgen wir Patienten in aller Welt mit medizinischen Geräten und Dienstleistungen, die ihr Leben verbessern.

Besuchen Sie TrudellMedicalGroup.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Adam Nyp, Digital Communications Specialist, 1-226-577-9623, [email protected]

