Trudell Medical Limited se lance dans les diagnostics respiratoires grâce à l'acquisition de Vyaire Medical RDx

LONDON, Ontario, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Trudell Medical Limited a conclu un accord pour acheter l'unité commerciale RDx de Vyaire Medical.

RDx fabrique des produits de diagnostic respiratoire qui sont utilisés dans les hôpitaux et les cliniques privées du monde entier et qui sont reconnus par les spécialistes de la communauté respiratoire.

L'achat est soumis à l'approbation du tribunal et devrait être finalisé dans les 8 à 12 semaines. Cette acquisition permettra à Trudell Medical d'élargir sa position déjà solide sur le marché des dispositifs d'administration de médicaments en aérosol et des dispositifs de santé pulmonaire, en y incluant les diagnostics respiratoires.

Trudell Medical a l'intention d'exploiter RDx comme une unité commerciale distincte et de maintenir ses activités en Allemagne et en Californie.

L'acquisition garantirait la poursuite du service aux clients de RDx. Au début de l'année, Vyaire Medical s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et a annoncé que la société avait l'intention de vendre ses unités commerciales à des acheteurs stables et bien capitalisés.

Les solutions de diagnostic respiratoire et de ventilation de Vyaire sont actuellement distribuées par Trudell Healthcare Solutions (THS) au sein du système de santé canadien.

Citations

« Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée d'ajouter le personnel, les produits et la passion de Vyaire RDx à notre famille Trudell Medical. Les diagnostics respiratoires contribuent à améliorer et à prolonger la vie. Ceci est en parfaite adéquation avec notre valeur fondamentale « Le patient d'abord » dans l'ensemble du Trudell Medical Group. Chaque jour, nous nous attachons à concevoir et à fabriquer des produits et des services qui améliorent la vie des patient ».

-George Baran, président exécutif de Trudell Medical Limited

Depuis son implantation sur le marché il y a 70 ans sous la direction d'Eric Jaeger, Vyaire RDx est devenue un leader mondial dans le domaine des tests de la fonction pulmonaire. Dans le cadre de cet héritage, Trudell a été un partenaire de distribution exceptionnel pour Vyaire RDx au Canada. Cette relation bien établie constitue une base solide pour l'intégration de Vyaire RDx dans la famille Trudell, dont les valeurs et les objectifs commerciaux sont clairement partagés, puisque les deux organisations mettent le client et les employés au cœur de tout ce qu'elles font. Toute l'équipe de RDx est enthousiaste à l'idée de la prochaine étape de notre parcours et à la perspective de continuer à fournir des produits innovants et chefs de file sur le marché à nos clients du monde entier. »

-Will Throp, PDG de Vyaire RDx

À propos de Trudell Medical Limited

Nous nous concentrons sur les soins respiratoires, certains secteurs de la salle d'opération de l'hôpital et la mise en place de voies d'accès aux soins virtuels. Grâce à nos six sociétés d'exploitation, nous fournissons aux patients du monde entier des dispositifs médicaux et des services qui améliorent leur vie.

Visitez TrudellMedicalGroup.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Adam Nyp, spécialiste de la communication numérique, +1-226-577-9623, [email protected]

