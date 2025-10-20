TUMI NODIGT JE UIT VOOR "GIFT JOY" DEZE FEESTDAGEN

TUMI viert haar 50-jarig jubileum. Met deze mijlpaal eert het merk haar rijke erfgoed met een krachtig kleurenpalet van zwart en TUMI Red — haar iconische Pantone-kleur, die staat voor kracht en doelgerichtheid. Deze kleuren, te vinden op enkele van de meest iconische stukken uit de Alpha-, Alpha Bravo-, Voyageur- en 19 Degree Aluminum-collecties, brengen hulde aan TUMI's rijke erfgoed en weerspiegelen haar voortdurende evolutie: gedurfd, veerkrachtig en gebouwd voor de reis die voor ons ligt.

De rood-zwarte kleurstelling siert enkele van TUMI's meest iconische stukken, opnieuw vormgegeven voor het seizoen met verfijnde details en een levendige stijl. Hoogtepunten zijn onder meer de Double Expansion Satchel, Dey Trunk Crossbody, Just In Case™ Tote, Packable Backpack, en Essential Tote— stuk voor stuk weerspiegelen ze TUMI's onberispelijke oog voor detail en toewijding aan functionele beauty, ontworpen om moeiteloos te reizen en ver voorbij de feestdagen mee te gaan.

Als voortzetting van de viering van vakmanschap biedt de 19 Degree Aluminum-collectie een premium geschenkenassortiment dat tijdloos design en blijvende verfijning belichaamt. Van de International Carry-On tot Cigar Case, Sunglass Case, en Compact Mirror: elk artikel weerspiegelt TUMI's streven naar precisie en schoonheid — ontworpen voor degenen die zowel kunst als design waarderen.

Binnenkort verkrijgbaar uit de wereld van 19 Degree: de 19 Degree Aluminium Bar Set — een luxe cadeau voor de fijnproever, waarmee TUMI's iconische 19 Degree-designcode wordt doorgetrokken naar bijzondere momenten thuis. Speciaal vervaardigd voor de moderne gastheer, biedt deze sculpturale aluminium set alles wat je nodig hebt voor de perfecte cocktail — inclusief exclusieve TUMI-receptenkaarten — en laat het zien hoe het merk zijn klanten ondersteunt tijdens elke fase van hun reis.

"Tijdens de feestdagen vind ik het fijn om cadeaus te zoeken die echte vreugde en betekenis brengen aan de mensen in mijn leven," zegt Victor Sanz, creatief directeur van TUMI. "De beste cadeaus passen naadloos in het dagelijks leven - ze gaan mee van je werk naar je reis en naar huis - en zijn net zo waardevol om te geven als om te gebruiken lang nadat het seizoen is afgelopen."

Voor hem biedt de Arrivé-collectie opvallende ontwerpen zoals de Barker Large Backpack en Larson Medium Backpack, gedefinieerd door verfijnde koolstofvezel details en precisie geïnspireerd op de auto. Deze worden ideaal aangevuld met ambachtelijke lederen stijlen uit de Harrison-collectie, zoals de Gregory Sling, Warren, en Griffen Flap rugzakken in Burnished Wine Ombré, een met de hand afgewerkte techniek die elk stuk een unieke kleurdiepte en karakter geeft. De Frame Travel Kit voegt een verfijnd accent toe en is ontworpen om je essentials moeiteloos georganiseerd te houden.

Voor haar biedt de Olas-collectie een vleugje elegante nonchalance, waarbij modern design wordt gecombineerd met tijdloze verfijning. Daarnaast belichaamt de Agent-collectie veelzijdige luxe, gemaakt voor vrouwen die moeiteloos overgaan van kantoor naar diner, met een verzorgde en doelgerichte stijl. Als aanvulling op de feeststemming introduceert Belden de Jewelry Case, Zip-Around Passport Case en Wallet on Chain in Metallic Silver samen met extra seizoenskleuren - cadeaus die een feestelijke glans geven, ontworpen om lang mee te gaan ver voorbij de feestdagen. Voor een tijdloze finishing touch is er de Belden Card Case- verkrijgbaar in Black/Gold, Sienna en Oat - de geest van doordacht geven met subtiele elegantie én functionaliteit.

Personalisatie en monogrammen spelen dit seizoen een belangrijke rol, omdat TUMI gelooft dat echte luxe in de details zit. Met maatwerk-monogramdiensten worden reis en lifestyleaccessoires omgetoverd tot blijvende erfstukken. Elk persoonlijk accent weerspiegelt identiteit en intentie – een finishing touch die functioneel design verandert in iets diep persoonlijks, vormgegeven om mee te reizen met degene voor wie het bestemd is

Van nieuwe ontdekkingen tot feestelijke thuiskomsten: elke reis begint met een TUMI-cadeau. Ontdek de volledige collectie in de winkels en online op TUMI.com, en volg @TUMITravel voor inspiratie gedurende het hele seizoen.

Over TUMI

Sinds 1975 ontwerpt TUMI luxe benodigdheden van wereldklasse voor de zakenwereld, voor op reis en voor performance, gemaakt om alle aspecten van het leven onderweg te upgraden, te vereenvoudigen en te verfraaien. We combineren onberispelijke functionaliteit met een geest van vindingrijkheid en zetten ons in om reizen mogelijk te maken als een levenslange partner voor mensen onderweg en scheppers die hun passie nastreven. Ga voor meer over TUMI naar TUMI.com en volg Instagram, TikTok, Facebook en YouTube.

TUMI en het TUMI logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

