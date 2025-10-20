TUMI VÁS POČAS TÝCHTO SVIATKOV POZÝVA „DAROVAŤ RADOSŤ"

Značka TUMI uzatvára míľnikový rok 50. výročia a svoj odkaz oslavuje prostredníctvom výraznej palety čiernej a červenej farby TUMI Red – charakteristickej farby Pantone ako trvalého symbolu sily a cieľavedomosti. Tieto farby, ktoré sa nachádzajú na niektorých z najikonickejších kúskov značky v kolekciách Alpha, Alpha Bravo, Voyageur a 19 Degree Aluminum, oslavujú dedičstvo spoločnosti TUMI a zároveň signalizujú jej neustály vývoj: odvážny, odolný a pripravený na cestu vpred.
Červeno-čierna farebná kombinácia sa objavuje na niektorých z najikonickejších kúskov značky TUMI, ktoré boli pre túto sezónu prepracované s vylepšenými detailmi a štýlom plným energie. Medzi hlavné výrobky patrí dvojnásobne zväčšiteľná taška Double Expansion, taška crossbody Dey, taška cez rameno Just In Case™, zbaliteľný batoh a taška Essential — každá z nich odráža dôkladnú pozornosť, ktorú spoločnosti TUMI venuje detailom, ako aj jej záväzok k funkčnej kráse. Výrobky sú navrhnuté tak, aby sa s nimi krásne cestovalo a vydržali aj dlho po skončení sviatkov.
Kolekcia 19 Degree Aluminum pokračuje v oslave remeselného prepracovania a ponúka prémiový sortiment vhodný na obdarovanie, ktorý stelesňuje nadčasový dizajn a trvalú sofistikovanosť. Od príručnej tašky International Carry-On až po puzdro na cigary, puzdro na slnečné okuliare a kompaktné zrkadlo, každý kúsok odráža snahu spoločnosti TUMI o precíznosť a krásu – vyrobený pre tých, ktorí si rovnako cenia umenie aj dizajn.
Zo sveta kolekcie 19 Degree sa čoskoro objaví súprava pojazdného baru 19 Degree Aluminum ako luxusný darček pre náročných, ktorá rozširuje ikonický dizajnový kód 19 Degree značky TUMI do zmysluplných okamihov trávených doma. Táto tvarovaná hliníková súprava, starostlivo vyrobená pre moderného hostiteľa, obsahuje všetko potrebné na prípravu dokonalého koktailu – vrátane vlastných receptových kariet TUMI – a odráža poslanie značky stretávať sa so svojimi zákazníkmi v každom bode ich cesty.
„Počas sviatkov rád nachádzam darčeky, ktoré prinášajú ľuďom v mojom živote úprimnú radosť a zmysel," povedal Victor Sanz, kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI. „Najlepšie darčeky sa bez problémov hodia do každodenného života – sprevádzajú vás z práce na cestách aj doma – a sú rovnako zmysluplné na darovanie, ako aj na používanie dlho po skončení sviatkov."
Pre pánov ponúka kolekcia Arrivé vynikajúci dizajn, ako napríklad veľký batoh Barker a stredný batoh Larson, ktoré sú definované leštenými detailmi z uhlíkových vlákien a precíznosťou inšpirovanou automobilovým priemyslom. Dopĺňa ich remeselne vyrobený kožený štýl z kolekcie Harrison – ako napríklad batohy Gregory Sling, Warren a Griffen Flap vo farbe Burnished Wine Ombré. Ide o techniku ručného dokončenia, ktorá dodáva každému kusu vlastnú hĺbku tónu a charakter. Cestovná súprava Framet dodáva elegantný vzhľad a je navrhnutá tak, aby s ľahkosťou udržala potrebné veci usporiadané.
Pre dámy zachytáva kolekcia Olas pocit elegantnej ľahkosti, spája moderný dizajn s nadčasovou sofistikovanosťou. Kolekcia Agent zároveň stelesňuje všestranný luxus. Je vytvorená pre ženy, ktoré sa plynule presúvajú od pracovného stola k večeri v uhladenom a účelnom štýle. V duchu sviatkov rad Belden predstavuje puzdro na šperky, puzdro na pas so zipsom a peňaženku na retiazke v metalickej striebornej farbe spolu s ďalšími sviatočnými odtieňmi – darčeky, ktoré prinášajú slávnostný lesk a sú navrhnuté tak, aby vydržali dlho po skončení sviatkov. Nadčasový vzhľad dotvára puzdro na karty Belden – dostupné v čiernej/zlatej, sienna farbe a farbe ovsa – ktoré zachytáva ducha pozorného obdarovania v zmysle nenápadnej elegancie a funkčnosti.
Personalizácia a monogramy zohrávajú v tejto sezóne významnú úlohu, čo odráža presvedčenie spoločnosti TUMI, že skutočný luxus spočíva v detailoch. Služby tvorby monogramov na mieru premieňajú cestovné a lifestylové doplnky na trvalé suveníry. Každý znak personalizácie odráža identitu a zámer – záverečný dotyk, ktorý premení funkčný dizajn na niečo hlboko osobné, vytvorené tak, aby putovalo spolu s tým, pre koho je vytvorené.
Od nových scenérií až po dovolenkové návraty domov, každá cesta začína darčekom od TUMI. Objavte celú kolekciu v predajniach a online na adrese TUMI.com a sledujte kanál @TUMITravel, kde sa môžete inšpirovať počas celých sviatkov.
O spoločnosti TUMI
Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné nevyhnutnosti pre obchod, cestovanie a výkonnosť, ktoré sú navrhnuté tak, aby inovovali, nekomplikovali a skrášľovali všetky aspekty života na cestách. Spájaním bezchybnej funkčnosti s duchom vynaliezavosti sa zaväzujeme poskytovať podporu na cestách ako celoživotný partner aktívnych ľudí, ktorí nasledujú svoje vášne. Pre viac informácií o spoločnosti TUMI navštívte stránku TUMI.com a sledujte Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.
TUMI a logo TUMI sú registrované ochranné známky spoločnosti Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.
