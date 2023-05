Un partenaire stratégique solide : Apply Digital remporte des prix pour le commerce, la fidélisation et le contenu

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Apply Digital, une entreprise mondiale d'innovation axée sur les produits, les plateformes et le commerce, a été nommée partenaire de services UKI de l'année 2022 par commercetools, s'est vu décerner le prix inaugural de partenaire innovant de l'année 2023 par Talon.One, et celui de partenaire de solutions de l'année 2023 pour l'Amérique du Nord par Contentful.

En tant que défenseur des technologies composables et partenaire indéfectible, Apply Digital transforme ce qui est possible pour les clients entamant un parcours de changement numérique, ayant pour résultat des expériences attrayantes pour leurs propres clients.

« Chez Apply Digital, nous augmentons constamment nos services pour en faire davantage pour nos clients – être reconnu par commercetools, Talon.One et Contentful témoigne de cet engagement », a annoncé Gautam Lohia, PDG d'Apply Digital. « Nous nous efforçons de créer d'excellentes expériences numériques pour les entreprises commerciales aux côtés de nos partenaires. »

commercetools fournit une plateforme MACH évolutive qui permet aux détaillants de créer des expériences clients adaptées à leurs besoins commerciaux. « Je suis ravi d'annoncer qu'Apply Digital a été désignée partenaire de services UKI de l'année 2022 par commercetools », a déclaré Blaine Trainor, vice-président des partenariats et alliances mondiaux chez commercetools. « Les efforts d'Apply Digital pour générer un véritable succès auprès de ses clients ont fait de l'attribution de cette récompense un choix naturel. »

Talon.One permet aux entreprises de détail de développer des stratégies de fidélisation et de promotion, avec des récompenses personnalisables et des offres efficaces qui stimulent la croissance de la clientèle et sa rétention. « Nous avons créé le prix du partenaire innovant de l'année pour souligner l'impact d'Apply Digital. Nous avons vu en eux un nouveau partenaire stratégique de premier plan », a déclaré Thorunn Devoy, responsable mondiale des partenaires chez Talon.One. « Nous sommes impatients de voir où cette relation nous mènera et ce que nous accomplirons d'autre ensemble. »

La plateforme de contenu composable Contentful® rassemble les éléments constitutifs du contenu afin que les équipes puissent en créer une fois puis le réutiliser pour n'importe quelle expérience numérique, afin de construire plus rapidement et de livrer à grande échelle. « Apply Digital a été un véritable partenaire stratégique pour Contentful, grâce à son engagement à offrir une grande valeur ajoutée et des implémentations client réussies », a expliqué Patrick Finn, vice-président des canaux et des alliances chez Contentful. « Ces facteurs, ainsi que leur croissance impressionnante, font d'Apply Digital notre partenaire de solutions de l'année 2023 pour l'Amérique du Nord. »

La combinaison de ces trois plateformes nous permet d'assembler des piles technologiques composables, qui permettent d'améliorer l'expérience client pour les entreprises cherchant à renforcer ces relations.

Apply Digital est honorée de recevoir ces récompenses et se réjouit à l'idée de renforcer ces partenariats, afin que nous puissions permettre à nos clients de croître.

À propos d'Apply Digital

Apply Digital est une entreprise de produits, de plateformes et de commerce qui élabore des solutions numériques innovantes pour aider ses clients à acquérir un avantage concurrentiel. L'entreprise a une approche de conception centrée sur l'humain et s'appuie sur des technologies composables modernes basées sur MACH pour une liste de clients comprenant Moderna, The Very Group, Coca-Cola Embonor, Games Workshop, Tigo et Kraft Heinz.

Apply Digital a fait ses preuves dans de nombreux secteurs dont le divertissement, les soins de santé, la vente au détail et les produits de grande consommation, et a reçu une reconnaissance internationale pour son travail. La société a acquis Reign, une entreprise de transformation numérique, en juillet 2022, et E2X, une agence de stratégie et de développement commercial, en octobre 2022. Apply Digital est l'une des entreprises de services technologiques modernes à la croissance la plus rapide au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.applydigital.com .

Contact : Vaibhav Lohia, directeur marketing chez Apply Digital, [email protected]

