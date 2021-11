Une vision 250 000 fois plus nette - Les verres progressifs biométriques offrent la vision la plus nette possible à chaque regard

Verres progressifs biométriques issus de la technologie innovante DNEye®. Un verre progressif soutient la vision de façon continue et à toutes distances. La condition préalable à une expérience visuelle nette à chaque regard et sous tous les angles est l'ajustement précis des verres progressifs en fonction des yeux du porteur de lunettes. La mesure biométrique individuelle de chaque œil, effectuée à l'aide d'une technologie innovante et de pointe, est essentielle. C'est pourquoi, Rodenstock détermine tous les paramètres pertinents de chaque œil à l'aide du DNEye® scanner et développe ainsi un modèle d'œil biométrique individuel et complet. Grâce à des technologies brevetées, ces plus de 7 000 points de mesures réalisées en moins de 3 minutes avec le DNEye® scanner qui sont directement utilisés pour le calcul et la fabrication des verres progressifs.

Les verres progressifs biométriques sur mesure de Rodenstock font toute la différence.

En fin de compte, le facteur décisif pour un bon soutien visuel est l'adaptation précise des verres progressifs au profil individuel de l'œil. "Pendant longtemps, l'industrie optique s'est contentée de considérer l'œil à l'aide d'un modèle standard et simplifié- plutôt que chaque œil individuellement. En conséquence, presque tous les verres progressifs sont encore fabriqués selon des paramètres fixes qui ne s'appliquent qu'à un très faible pourcentage d'yeux dans le monde. De ce fait, 98 % des porteurs de verres progressifs utilisent des verres qui ne sont pas parfaitement adaptés à leurs yeux", explique le Dr Dietmar Uttenweiler, responsable de la recherche, du développement et du marketing stratégique verres chez Rodenstock.

La technologie DNEye® de Rodenstock, quant à elle, offre une expérience visuelle dynamique et naturelle. Les verres progressifs biométriques, qui s'adaptent précisément à chaque œil, permettent une vision jusqu'à 40 % plus nette en vision de près et intermédiaire et une plage de netteté étendue de 8,5° en vision de près.

Le résultat : des verres progressifs biométriques qui s'adaptent au micromètre près au profil individuel de l'œil et offrent une netteté incomparable pour chacun des 250 000 moments quotidiens, à toutes les distances, sous tous les angles de regard et dans toutes les conditions lumineuses.

À propos de Rodenstock :

Le groupe Rodenstock est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres ophtalmiques de haute qualité. Avec sa philosophie "B.I.G. VISION® FOR ALL - Biometric Intelligent Glasses®", ce fabricant de verres opère un changement de paradigme dans les verres progressifs individualisés. Fondée en 1877 et basée à Munich, en Allemagne, la société emploie environ 4 900 personnes dans le monde et est représentée par des filiales et des partenaires de distribution dans plus de 85 pays. Rodenstock possède à ce jour 14 sites de production dans 13 pays majoritairement situés en Europe.

Plus d'informations sous www.rodenstock.com/fr/fr/bigvisionforall.html

