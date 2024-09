Universal Robots verhoogt laadvermogen voor UR20 en UR30

Door het laadvermogen van de cobots te verhogen, verbetert de verwerkingscapaciteit en productiviteit voor klanten.

ODENSE, Denemarken, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, de Deense fabrikant van collaboratieve robots (cobots), verhoogt nu het laadvermogen van haar nieuwe generatie cobots met hoog laadvermogen UR20 en UR30, waardoor klanten meer kunnen tillen zonder extra kosten.

De updates verhogen het totale laadvermogen, inclusief de eindeffector, tot respectievelijk 25 en 35 kg bij gebruik van de cobot in zijn hoogste hefpositie. Dit is vooral handig voor palletiseertoepassingen en -oplossingen.

"Bij Universal Robots testen en ontwikkelen we onze producten voortdurend, en wanneer we nieuwe functies ontsluiten, willen we partners en klanten direct toegang geven," zegt Tero Tolonen, Chief Product Officer. "Deze update stelt klanten in staat om de productiviteit te verhogen zonder extra kosten. Dit is enkel één voorbeeld van hoe onze passie voor innovatie leidt tot omzetvoordeel voor onze klanten."

De extra kracht vereist geen nieuwe aankopen en productie-updates kunnen in slechts enkele minuten worden uitgevoerd. De verhoogde laadcapaciteit kan worden vrijgegeven door eenvoudigweg de PolyScope software van UR bij te werken naar versie 5.19 of hoger. De UR20's en UR30's die in 2024 worden geleverd, zullen automatisch de software bevatten die nodig is om het gebruik van hogere belastingen te ondersteunen.

Lees hier meer over het verhoogde laadvermogen voor UR20 en UR30.

Een UR20 palletiseertoepassing met verhoogd laadvermogen werd deze week voor het eerst getoond op de China International Industry Fair in Shanghai. Bekijk foto's van de demo in de afbeeldingengalerij.

Download de afbeeldingengalerij hier.

Over Universal Robots

Universal Robots is een toonaangevende leverancier van collaboratieve robots (cobots) die in een groot aantal sectoren worden gebruikt. Haar missie is eenvoudig: Automatisering voor iedereen. Overal. Met meer dan 90.000 verkochte cobots wereldwijd, wordt haar gebruiksvriendelijke platform ondersteund door intuïtieve PolyScope software, bekroonde training, uitgebreide services, en 's werelds grootste cobot ecosysteem, dat zorgt voor innovatie en keuze voor klanten.

Universal Robots is onderdeel van Teradyne Robotics, een divisie van Teradyne (NASDAQ:TER), een toonaangevende leverancier van automatische testapparatuur en geavanceerde robottechnologie.

Ga voor meer informatie naar http://www.universal-robots.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514373/Universal_Robots_Logo.jpg