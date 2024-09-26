Universal Robots, UR20 ve UR30 için taşıma kapasitesini güncelledi

Ağır yük taşıyan cobot'ların gücünün artırılması, müşteriler için iş hacmini ve üretkenliği artıracaktır.

ODENSE, Danimarka, 26 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Danimarkalı kolaboratif robot (cobot) şirketi Universal Robots, yeni nesil, yüksek taşıma kapasiteli cobot'ları UR20 ve UR30'un taşıma kapasitesini artırarak müşterilerin ek ücret ödemeden daha fazla yük kaldırmasını sağlıyor.

Güncellemeler, cobot'u üstten kaldırma konumunda kullanırken uç ekipmanı dahil olmak üzere toplam taşıma kapasitesini sırasıyla 25 ve 35 kg'a çıkarıyor. Bu özellikle paletleme uygulamaları ve çözümleri için kullanışlıdır.

"Universal Robots'ta ürünlerimizi sürekli olarak test ediyor, geliştiriyoruz ve yeni özellikleri kullanıma sunduğumuzda, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize anında erişim imkanı sağlamak istiyoruz," şeklinde belirtiyor Tero Tolonen, Ürün Bölüm Yöneticisi . "Bu güncelleme, müşterilerin maliyetleri artırmadan üretkenliği artırmalarını sağlıyor ve inovasyona olan tutkumuzun müşterilerimizin kar hanesine nasıl fayda sağladığının sadece bir örneği."

Ek güç, yeni satın alma gerektirmez ve üretim güncellemeleri sadece birkaç dakika içinde gerçekleşebilir. Artırılmış yük, UR'nin PolyScope yazılımını 5.19 veya sonraki bir sürüme güncelleyerek kullanıma açılabilir. 2024 yılı içinde sevk edilen UR20'ler ve UR30'lar, daha yüksek yük taşıma kapasitelerinin kullanımını desteklemek için gereken yazılımı otomatik olarak içerecektir.

Daha fazla bilgi için UR20 ve UR30'un artırılmış yük taşıma kapasitesini buradan okuyabilirsiniz.

Artırılmış taşıma kapasitesine sahip bir UR20 paletleme uygulaması ilk kez bu hafta Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda sergilendi. Resim koleksiyonundaki demo resimlerine bakın.

Resim koleksiyonu buradan indirilebilir .

Universal Robots Hakkında

Universal Robots, çok geniş yelpazedeki sektörlerde kullanılan işbirliğine dayalı robot teknolojisinde (cobot'lar) küresel bir liderdir. Misyonumuz çok basit: Herkes için her yerde otomasyon. Dünya çapında satılan 90.000'den fazla cobot ile kullanıcı dostu platformumuz sezgisel PolyScope yazılımı, ödüllü eğitim, kapsamlı hizmetler, ve dünyanın en büyük cobot ekosistemi ile desteklenerek müşterilerimize yenilik ve seçenek sunuyor.

Universal Robots, otomatik test ekipmanı ve gelişmiş robotik teknolojisinin önde gelen tedarikçilerinden Teradyne'in (NASDAQ:TER) bir bölümü olan Teradyne Robotics'in bir parçasıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.universal-robots.com adresini ziyaret edin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514373/Universal_Robots_Logo.jpg