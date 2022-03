Vakantie in Duitsland - Bezoek Hannover

Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) start in maart haar voorjaarscampagne met de slogan "Vakantie in Duitsland".

HANNOVER, Duitsland, 4 maart 2022 /PRNewswire/ -- Groene oases en attracties ontdekken en bezoeken, het bruisende leven in de stadswijken voelen, cultuur en gastronomie beleven, zo luiden de kernboodschappen van de huidige marketingcampagne. Indrukwekkende beelden van de Herrenhäuser Gärten, het Steinhuder Meer, de Maschsee, de oude stad en slot Marienburg laten de vele mogelijkheden en sterke punten van de regio Hannover als vakantiebestemming zien. Stedelijkheid en natuur gaan hier hand in hand. Juist deze verscheidenheid maakt voor gezinnen, kunst- en cultuurliefhebbers, maar ook voor sportievelingen een bezoek of een kort vakantieverblijf zo aantrekkelijk. De hele vakantieregio Hannover biedt tal van belevenissen en bestemmingen voor uitstapjes in het voorjaar en de zomer. Op het programma: wandelen, fietsen, paardrijden en uiteenlopende watersporten.

Hans Nolte, directeur van HMTG, over de huidige activiteiten:

"Met onze eerste toeristische campagne van het jaar spelen wij heel kort op de bal na de versoepeling van de reisbeperkingen. Ons gevarieerde aanbod rond de thema's cultuur, natuurbeleving, stedelijk wonen en culinaire ontdekkingen sluit nauw aan bij de huidige trends en verwachtingen van een stadsbezoek. De huidige ontwikkelingen van de pandemie doen ons sterk geloven in een groeiende vraag in de zomer naar evenementen, zoals het Maschsee Festival, het Schützenfest (schuttersfeest) en het Kleine Festival in de Grote Tuin."

Een andere bron van optimisme is de duidelijke stijging van het aantal overnachtingen in Hannover door onze Europese buren uit Nederland, vooral in vergelijking met 2020, toen het reizen ook zwaar werd getroffen door de lockdown.

Ook Regiopresident Steffen Krach verheugt zich op een groot aantal gasten: "De afgelopen twee jaar konden veel mensen vanwege de pandemie slechts beperkt of helemaal geen vakantie nemen. We willen er nu echt weer vol tegenaan gaan. Met de voorjaarscampagne geeft Hannover Marketing und Tourismus een signaal af om binnen- en buitenlandse toeristen naar onze mooie regio te lokken, een signaal voor meer openheid en een geleidelijke terugkeer naar normaal."

De voorjaarscampagne zal bestaan uit advertenties in print media, activiteiten online en op sociale media. Doel is Hannover te positioneren als een aantrekkelijke bestemming voor citytrips in Duitsland. Daarnaast neemt HMTG deel aan de jaarlijkse startcampagne van het Duitse hoofdkantoor voor toerisme in Nederland en België onder de noemer #duitslanddichtbij. Doel van de marketingactiviteiten is de regio Hannover meer bekendheid te geven als reisbestemming en het toerisme te promoten.

De centrale ligging van Hannover aan autowegen en spoorwegknooppunten, alsmede de rechtstreekse trein- en vliegverbindingen met de luchthaven van Hannover zorgen ervoor dat de stad snel en ongecompliceerd bereikbaar is. Hannover is bovendien het ideale vertrekpunt voor excursies naar historische steden in Nedersaksen, zoals Celle, Hamelen en Einbeck. Ook is het een populaire tussenstop op weg naar Berlijn.

Kijk voor meer informatie op:

www.visit-hannover.com/nl

- De foto is beschikbaar op AP Images ( http://www.apimages.com ) -

Perscontact:

Maike Scheunemann

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

+49 511 123490-26

[email protected]

SOURCE Hannover Marketing and Tourism GmbH