Hold ferie i Tyskland - Besøg Hannover

Hannover Marketing and Tourism GmbH (HMTG) lancerer sin forårskampagne i marts med sloganet "Hold ferie i Tyskland".

Hannover, Tyskland, 4. marts 2022 /PRNewswire/ -- Opdag grønne oaser og attraktioner, mærk bylivet i storbyens kvarterer, oplev kultur og kogekunst - dette er kernebudskaberne i den nye marketingkampagne. Flotte billeder af Herrenhausen-haverne, søerne Steinhude og Maschsee, den gamle by og Marienburg-slottet løfter sløret for de mange, stærke muligheder, som Hannover-regionen byder på som feriedestination. Her møder mødes byliv og natur - og det er præcis det, der gør et besøg eller en kort familieferie for dem, der er interesserede i kunst og kultur eller sport, så attraktivt. Hele Hannover-regionen tilbyder et rigt udvalg af oplevelser og destinationer for ekskursioner om foråret og om sommeren - til vandring, cykling, ridning og et bredt udbud af sport på vandet.

Hans Nolte, adm. direktør for HMTG, om aktiviteterne lige nu:

"Vi har med meget kort varsel reageret på lettelserne i rejserestriktionerne med vores første turistkampagne i år. Vores forskelligartede udbud inden for temaerne kultur, naturoplevelser, byliv og kulinariske oplevelser rammer præcis ned i de herskende trends for og krav til en storbyferie. Pandemiens udvikling lige nu har gjort os helt sikre på, at behovet for begivenheder som Maschsee-festivalen, skytteudstillingen Schützenfest og Small Festival in the Great Garden vil stige dramatisk i sommer."

En anden faktor, der driver optimismen, er, at Hannover sidste år oplevede en klar stigning i overnatningerne fra Holland blandt vores europæiske naboer - særlig sammenlignet med 2020, hvor rejseaktiviteterne også var hårdt ramt af nedlukningen.

Regionspræsident for Regionen Hannover, Steffen Krach, ser også frem til et stort antal besøgende: "I de to sidste år har mange på grund af pandemien kun kunne tage begrænset ferie eller slet ingen. Nu er vores mål at komme i gang for alvor igen. Men sin forårskampagne sender Hannover Marketing and Tourism et klart signal om at tiltrække indenlandske og udenlandske turister til vores smukke region - et signal om større åbenhed og om, at normaliteten vender tilbage."

Forårskampagnen omfatter trykt reklame såvel som aktiviteter online og på sociale medier med målet om at placere Hannover som en attraktiv destination for storbyferie i Tyskland. Derudover deltager HMTG is den årlige lancering af kampagnen fra det Tyske Hovedkontor for Turisme i Holland og Belgien under overskriften #duitslanddichtbij. Formålet med marketingaktiviteterne er at øge bevidstheden om Hannover-regionen som rejsedestination og at fremme turismen.

Hannovers centrale beliggenhed ved motorvejs- og jernbaneknudepunkter samt direkte togforbindelser og flyforbindelser til Hannover lufthavn sikrer, at man hurtigt og ukompliceret kan komme til byen. Derudover er Hannover det ideelle udgangspunkt for ekskursioner til historiske byer i Niedersachsen, herunder Celle, Hamelin og Einbeck, ligesom den er et populært ophold på vej til Berlin.

