Vantage Markets behaalt drievoudige overwinning bij de 2023 Professional Trader Awards

PORT VILA, Vanuatu, 11 dec 2023 /PRNewswire/ -- Multi-asset broker Vantage (of Vantage Markets) is vereerd om aan te kondigen dat het drie prestigieuze onderscheidingen heeft ontvangen tijdens de 2023 Professional Trader Awards, waarmee het opnieuw zijn positie bevestigt als toonaangevende broker voor professionele handelaren.

Voor 2023 ontving Vantage de "Best Professional Trading App"-, "Best Professional Trading Platform"- en "Most Trusted Broker"-awards.

Vantage Markets Clinches Triple Victory at the 2023 Professional Trader Awards

Dit is het tweede jaar op rij dat Vantage de hoogste onderscheidingen krijgt. In 2022 won Vantage de onderscheidingen voor "Best Trading Platform" en "Best Trading App" voor het consequent leveren van geavanceerde oplossingen aan zijn professionele klanten.

De Professional Trader Awards worden nu al voor de vijfde keer georganiseerd door de gerenommeerde prijzenorganisatie Holiston Media. De erkenning van de 2023-editie van deze door de kiezer geleide awards was bijzonder belangrijk, aangezien de awards een ongekende deelname kenden met meer dan 11.500 stemmen die uitgebracht werden door 1.900 unieke kiezers. Deze recordbetrokkenheid weerspiegelt de erkenning door de sector van de uitzonderlijke normen die door top brokers zoals Vantage worden gesteld.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bij Vantage, zei: "We zijn vereerd om deze prestigieuze prijzen voor het tweede jaar op rij in ontvangst te mogen nemen. Deze prestatie getuigt van de toewijding en het harde werk van ons Vantage-team. We zijn standvastig gebleven in ons streven naar innovatie, klanttevredenheid en het leveren van de best mogelijke handelservaring. Deze prijzen erkennen niet alleen onze behaalde successen, maar inspireren ons ook om de lat in de toekomst nog hoger te leggen."

"Aan onze Vantage klanten, jullie vertrouwen is het fundament van ons succes en we zijn dankbaar voor alle steun die jullie ons voortdurend geven," voegde Despallieres toe. "We willen ook onze oprechte waardering uitspreken voor Holiston Media en het team achter de Professional Trader Awards, voor hun goede werk om de normen van de professionele handelssector te verhogen."

Over Vantage

Vantage (of Vantage Markets) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een wendbare en krachtige service voor het verhandelen van Contracts for Difference (CFD's) op Forex, commodities, indices, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 13 jaar marktervaring overstijgt Vantage de rol van broker en biedt het een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handels-app en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om handelskansen te grijpen. Download de Vantage App vanuit de App Store of vanuit Google Play.

