Vantage Markets viert moederdag met Cristina Gutiérrez, e-coureur van het NEOM McLaren Extreme-team

PORT VILA, Vanuatu, 15 mei 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), een toonaangevende multi-asset broker, viert met trots moederdag samen met Cristina Gutiérrez, e-coureur van het NEOM McLaren Extreme-team. Bij deze speciale gelegenheid wordt niet alleen de sterke band tussen moeders en hun kinderen in het zonnetje gezet, maar wordt ook de nimmer aflatende steun van de familie en de krachtige familiewaarden onderstreept die de hoeksteen hebben gevormd van Cristina's illustere carrière.

Vantage Markets Celebrates Mother's Day with NEOM McLaren Extreme E Driver, Cristina Gutiérrez

In een exclusief interview met Vantage schrijft Cristina haar reis op weg naar het kampioenschap toe aan de waarden die ze van haar moeder heeft meegekregen. "Doorzettingsvermogen, loyaliteit en het belang van familie," zegt ze, denkend aan de fundamentele beginselen die tot haar succes hebben geleid, zowel op als naast het circuit.

Cristina haalt dierbare herinneringen op met haar moeder en deelt een aangrijpend moment uit haar eerste Dakar Rally in 2017. "Mijn meest intense herinnering was toen ik naar mijn eerste Dakar Rally ging in 2017," zegt ze. "Mijn moeder ging met me mee naar de Dakar Rally, en het feit dat ik de finish haalde was niet alleen een geweldige ervaring voor mijzelf, maar ook voor mijn hele familie, vooral voor haar. Ik zal het nooit vergeten, want het was iets dat we met zijn allen deelden."

Ondanks haar opmerkelijke prestaties in de autosport, hecht Cristina Gutiérrez nog altijd veel waarde aan de adviezen en de wijsheid van haar moeder. "Ik hoop dat ze me altijd zal blijven herinneren aan waar ik vandaan kom, aan mijn oorsprong, en dat ik altijd dankbaar zal blijven voor alles wat ik meemaak," aldus Cristina.

Op deze moederdag wil Vantage alle moeders en hun families het allerbeste toewensen. "Het is voor ons een grote eer om moederdag te vieren met Cristina Gutiérrez," aldus Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer bij Vantage. "Haar carrière is een bewijs van het belang van de onwrikbare steun en begeleiding van moeders, waar ook ter wereld, en als zonen en dochters, vaders en moeders, zijn wij er trots op dat we deze bijzondere dag met haar mogen vieren."

Deze viering volgt op de recente campagne van Vantage Markets rond Internationale Vrouwendag met Cristina Gutiérrez, waarin de boodschap van empowerment en inclusie krachtig werd uitgedragen. Vantage blijft zich inzetten voor diversiteit en inclusie en is er trots op Cristina en moeders waar ook ter wereld te steunen.

