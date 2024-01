Vantage vernieuwt het aanbod van indexproducten voor 2024 tot een van de meest concurrerende binnen de sector

PORT VILA, Vanuatu, 24 januari 2024 /PRNewswire/ -- De bekroonde multi-asset broker Vantage (of Vantage Markets), heeft zijn CFD-producten op indexen vernieuwd om de kosteneffectiviteit voor CFD -handelaren te verbeteren.

Als onderdeel van de vernieuwing introduceert Vantage een ruimer aanbod van indexen in zijn productaanbod, te beginnen met de Straits Times Index (STI) en de Taiwan Stock Exchange Index (TWSE). Beide indexen zijn algemeen verhandelde instrumenten die ook representatief zijn voor hun respectieve beurzen.

Vantage revamps Indices product offering for 2024, making it one of the most competitive in the industry

De index-CFD's van Vantage vielen bijzonder in de smaak dankzij hun belangrijke concurrentievoordelen, maar nu kunnen handelaren nog meer voordelen genieten.

Hoge hefboomwerking tot 500:1: Vantage biedt handelaren flexibiliteit en stelt zijn klanten in staat hun handelspotentieel te versterken dankzij een hoge hefboomwerking, wat controle over grotere posities mogelijk maakt met een kleinere kapitaalinvestering. Krappere spreads: Met een concurrerende en transparante prijsstructuur biedt Vantage particuliere beleggers de mogelijkheid om te genieten van enkele van de laagste spreads op de markt, waardoor ze hun transactiekosten tot 15% kunnen verlagen. Bovendien biedt Vantage uitzonderlijk scherpe kortingen voor Introducing Brokers (IB's). Brede waaier van markten: Naast het aanbieden van CFD-producten op indexen uit de VS, Hongkong en Europa, stelt het CFD-aanbod van Vantage handelaars ook in staat om beleggingsmogelijkheden in andere instrumenten te verkennen met één enkele account om meer handels- en risicobeheerstrategieën mogelijk te maken. Bescherming tegen negatief saldo: Vantage streeft ernaar om handelaren te beschermen tegen verlies dat hoger is dan het saldo van hun gestorte bedrag wanneer ze handelen in normale marktomstandigheden.

"Bij Vantage hanteren we een onwrikbaar streven naar uitmuntendheid," aldus Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage. "De uitbreiding van ons CFD-productaanbod op indexen versterkt onze toewijding om handelaren een betrouwbare en uitgebreide handelservaring te bieden die ons onderscheidt van de concurrentie."

Voor meer informatie over het aanbod van CFD-producten op indexen van Vantage, zie https://www.vantagemarkets.com/trading/markets/indices-trading/

Over Vantage

Vantage (of Vantage Markets) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een flexibele en krachtige dienst voor de handel in Contract for Differences (CFD's)-producten, waaronder forex, grondstoffen, indexen, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 13 jaar marktervaring is Vantage meer dan een makelaar, maar biedt een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om in te spelen op handelsmogelijkheden. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

trade smarter @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2324639/Vantage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg