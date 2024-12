VINFAST START VERKOOP VAN VF 6 IN EUROPA Nederland - Nederlands Deutschland - Deutsch France - Français VinFast 02 dec, 2024, 09:00 GMT Dit artikel delen Dit artikel delen Compacte B-segment EV vanaf € 35.550,- VF 6 beschikbaar in Frankrijk, Duitsland en Nederland

Uitgebreide standaarduitrusting ongeacht uitvoering

Leverbaar met volledig ADAS-pakket, 360-graden camera en head-up display

Voorwielaandrijving, 150 kW elektromotor en een actieradius tot 410 km volgens WLTP-cyclus

Segmentleidende garantie van 7 jaar of 160.000 km bumper-tot-bumper

Onbeperkte garantiedekking voor de 59,6 kWh LFP-batterij

PARIJS, 2 december 2024 /PRNewswire/ -- VinFast lanceert officieel zijn dynamische B-segment e-SUV, de VF 6, in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Met dit tweede elektrische model op de Europese markt bevestigt VinFast zijn toewijding om hoogwaardige producten, aantrekkelijke prijzen en uitstekende aftersalesdiensten in Europa te leveren. Continue Reading

De VinFast VF 6 is beschikbaar in de uitvoeringen Eco en Plus. De Eco-uitvoering begint bij € 35.550,-, terwijl de Plus-uitvoering verkrijgbaar is vanaf € 39.850,-. VinFast biedt klanten uitstekende aftersalesservices, waaronder een toonaangevende garantie van 7 jaar of 160.000 km, mobiele service bij VinFast-showrooms of via een groeiend netwerk van betrouwbare partners in elke Europese markt.

"Door de VF 6 te bouwen op een speciaal EV-platform konden VinFast-ingenieurs een compromisloze B-segment e-SUV ontwikkelen," zegt mevrouw Le Thi Thuy Trang, CEO van VinFast Europe. "Met functionaliteit, veiligheid en technologie die doorgaans in duurdere voertuigklassen te vinden zijn, biedt de VinFast VF 6 een aantrekkelijk geprijsde optie die perfect is voor de Europese markt. Wij geloven dat de VF 6 zowel ervaren EV-rijders als nieuwkomers zal aanspreken. Dit betekent een belangrijke stap in de transitie naar emissievrij vervoer."

Ontworpen door Torino Design, heeft de VF 6 een onderscheidend design. De verlichte V-logo grille zorgt voor merkherkenning. De gestroomlijnde carrosserie is geoptimaliseerd voor aerodynamische efficiëntie en wordt aangevuld met stijlvolle 19-inch lichtmetalen wielen (standaard op de Plus-uitvoering). Kunststof wielkuipranden en dorpelbeschermers bieden optimale bescherming, ook in stedelijke omgevingen.

De VinFast VF 6 wordt aangedreven door een enkele 150 kW elektromotor met 330 Nm koppel en is uitgerust met een 59,6 kWh LFP-batterij. Dit biedt een actieradius tot 410 km voor de Eco-uitvoering en 379 km voor de Plus-versie (volgens WLTP). De accu kan in slechts 25 minuten van 10% tot 70% worden opgeladen via een DC-snellader. Bestuurders hebben toegang tot meer dan 700.000 Bosch-laadpunten in Europa, die naadloos aansluiten op VinFast's thuis- of showroomoplaadopties.

Het stijlvolle en gebruiksvriendelijke ontwerp van de VF 6 zet zich voort in het interieur, dat een ruimtelijk gevoel biedt ondanks de compacte afmetingen (4,25 m x 1,8 m). Duurzame, robuuste materialen worden toegepast, met bijzondere aandacht voor belangrijke contactpunten. Een 12,9-inch HD-scherm – het grootste in zijn segment – is naar de bestuurder gericht en biedt een intuïtieve interface. De daaronder geplaatste pianotoetsen zorgen voor eenvoudige bediening van de versnellingsbak en parkeerrem.

De VF 6 biedt een zeer uitgebreide standaarduitrusting, inclusief een volledig ADAS-technologiepakket met Level 2 autonoom rijden, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 360-graden camera en een panorama dak.

VinFast versnelt zijn wereldwijde expansie, vooral in Europa, met de missie om elektrische voertuigen toegankelijker te maken. Het merk exploiteert momenteel 13 direct-to-customer showrooms en levert de VF 8, een e-SUV in het D-segment. Om de ervaring met elektrische voertuigen te verbeteren, is VinFast een samenwerking aangegaan met toonaangevende aanbieders van after-sales services. Naast de VF 8 zal binnenkort ook de dynamische VF 6 aan Europese klanten worden geleverd

Buiten Europa versterkt VinFast zijn wereldwijde aanwezigheid, wat de toewijding van het bedrijf onderstreept om groene mobiliteit te bevorderen in elke markt die het betreedt. In 2023 breidde het bedrijf uit naar vier nieuwe markten: Indonesië, de Filippijnen, India en het Midden-Oosten. VinFast is begonnen met leveringen van zijn volledige productlijn, van de VF 3, een compacte elektrische SUV, tot de VF 9, een ruime full-size SUV. Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in oktober 2024, toen VinFast het bestverkopende automerk in Vietnam werd, waarmee een solide basis werd gelegd voor verdere groei in de komende jaren.

Meer informatie over de VF6 is te vinden via de volgende link: https://vinfastauto.eu/nl/vehicles/vf-6

Over VinFast

VinFast – een lid van Vingroup – streeft naar het bevorderen van de wereldwijde revolutie van slimme elektrische voertuigen. Opgericht in 2017, beschikt VinFast over een ultramodern productiecomplex voor auto's met wereldwijd toonaangevende schaalbaarheid. De fabriek, gesitueerd in Hai Phong, Vietnam, is voor 90% geautomatiseerd.

Met de missie om een duurzame toekomst voor iedereen te bieden, blijft VinFast constant innoveren om hoogwaardige producten en geavanceerde slimme diensten aan te bieden. Hierdoor inspireren ze klanten wereldwijd om gezamenlijk een toekomst van slimme mobiliteit en een duurzame planeet te creëren. Meer informatie op: [vinfastauto.eu](https://vinfastauto.eu).

Over Vingroup

Opgericht in 1993, is Vingroup een van de toonaangevende private conglomeraten in de regio, momenteel gericht op drie hoofdgebieden: Technologie en Industrie, Diensten en Sociale Ondernemingen. Meer informatie op: www.vingroup.net.

