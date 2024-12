VINFAST OUVRE OFFICIELLEMENT LES VENTES DU VF 6 EN EUROPE France - Français Deutschland - Deutsch Nederland - Nederlands VinFast 02 déc, 2024, 09:00 GMT Partager cet article Partager cet article Le VF 6 est disponible en France , en Allemagne et aux Pays-Bas.

Les équipements de série peuvent inclure un pack complet d'ADAS, une caméra 360° et un affichage tête haute.

Traction avant, moteur électrique de 150 kW, autonomie atteignant 410 km selon le cycle WLTP.

Garantie de 7 ans et 160 000 km, la plus importante du segment, avec durée illimitée pour la batterie LFP de 59,6 kWh. PARIS, 2 décembre 2024 /PRNewswire/ -- VinFast annonce le lancement officiel de son e-SUV de segment B, le VF 6, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Avec ce deuxième modèle électrique commercialisé dans l'UE, VinFast affirme son engagement à fournir des produits de qualité supérieure, des prix compétitifs et une politique d'après-vente exceptionnelle aux clients européens. Continue Reading

Le VinFast VF 6 est disponible en version Eco et Plus : la version Eco est proposée à partir de 33 990 euros et la version Plus à partir de 37 990 euros. VinFast offrira également à ses clients des services après-vente optimaux, notamment une garantie de 7 ans et 160 000 km, la plus importante du segment, un service d'assistance mobile dans les VinFast stores ou par l'intermédiaire d'un choix croissant de partenaires de confiance sur chaque marché européen.

« En développant le VF 6 sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques, les ingénieurs de VinFast ont conçu un e-SUV de segment B », déclare Mme Le Thi Thuy Trang, CEO de VinFast Europe. « Le VF 6, véhicule compact et compétitif, a été pensé pour le marché européen offrant les fonctionnalités, la sécurité et les technologies intégrées que l'on trouve habituellement dans des catégories de véhicules plus onéreuses. Alors que VinFast met tout en œuvre pour tenir la promesse de fournir des véhicules électriques inspirants en Europe, nous pensons que le VF 6 attirera à la fois les conducteurs de véhicules électriques convaincus que ceux qui découvrent la mobilité électrique. Il s'agit d'une étape importante dans la transition vers la mobilité sans émission. »

Conçu par Torino Design, le VF 6 possède un style unique. Le V du logo, éclairé par LED sur la calandre, permet d'identifier clairement la marque. Le profil aérodynamique est optimal et les jantes en alliage de 19 pouces (de série sur la version Plus) permettent au VF 6 de se démarquer des autres véhicules du segment B. Les passages de roue et les extensions de seuil en plastique moulé offrent une protection urbaine sans compromis.

Le VF 6 est propulsé par un moteur électrique unique de 150 kW développant un couple de 330 Nm et équipé d'une batterie LFP de 59,6 kWh qui offre une autonomie de 410 km (version Eco) et 379 km (version Plus) par charge complète (norme WLTP), et est capable d'effectuer une charge rapide DC de 10 à 70 % en 25 minutes. Les conducteurs du VF 6 ont accès à un réseau européen de plus de 700 000 points de charge Bosch, qui vient compléter les offres de charge à domicile ou dans les VinFast stores.

Le style du VF 6, qui allie design et fonctionnalité, se poursuit à l'intérieur du véhicule, qui offre un habitacle spacieux malgré ses dimensions de 4,25 m x 1,8 m. Des matériaux robustes et durables ont été privilégiés, avec une attention particulière aux points de contact clés et aux zones de passage. Un écran HD de 12,9 pouces - le plus grand de son segment - orienté vers le conducteur, offre une interface intuitive, avec des touches piano judicieusement placées en dessous, qui permettent de sélectionner les fonctions et d'actionner le frein de stationnement d'une simple pression.

Le VF 6 est doté d'équipements de série de premier plan, notamment d'une gamme complète de technologies ADAS incluant des fonctions de conduite autonome de niveau 2, d'Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil, d'une caméra 360°et d'un toit panoramique sur toute la longueur du véhicule.

VinFast accélère son expansion mondiale, en particulier en Europe, avec pour objectif de rendre les véhicules électriques plus accessibles. La société exploite actuellement 13 concessions en nom propre et propose actuellement le VF 8, e-SUV du segment D. Pour améliorer l'expérience des véhicules électriques, VinFast s'est associé à des partenaires de premier plan pour les services après-vente.

Au-delà de l'Europe, VinFast renforce sa présence mondiale, soulignant sa volonté de faire progresser la mobilité verte sur tous les marchés où le constructeur s'implante. En 2023, l'entreprise s'est développée sur quatre nouveaux pays : Indonésie, Philippines, Inde et Moyen-Orient. VinFast a commencé les livraisons de l'ensemble de sa gamme, du VF 3, un SUV électrique compact, au VF 9, un SUV plus spacieux. Une étape clé a été franchie en octobre 2024, lorsque VinFast est devenue la marque automobile la plus vendue au Vietnam, jetant ainsi les bases solides d'une croissance soutenue dans les années à venir.

Pour plus d'informations : https://vinfastauto.eu/fr/vehicles/vf-6

A PROPOS DE VINFAST

VinFast - un membre de Vingroup – s'est fixé pour objectif de conduire le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité de premier plan à l'échelle mondiale qui bénéficie d'une automatisation allant jusqu'à 90% à Hai Phong, au Vietnam.

Fortement engagé dans la mission de construire un avenir durable pour tous, VinFast innove constamment pour apporter des produits de haute qualité, des services intelligents avancés, des expériences client transparentes et une stratégie de tarification pour inspirer les clients à travers le monde à créer ensemble l'avenir de la mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : https://www.vinfastauto.eu/fr

