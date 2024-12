VinFast stuwt Europa's groene overgang met VF 6

Terwijl VinFast zijn wereldwijde expansie voortzet, is de VF 6 klaar om een cruciale rol te spelen in het versterken van de aanwezigheid van het merk in zeer concurrerende markten zoals Europa.

PARIS, 20 december 2024 /PRNewswire/ -- Volgens de laatste JATO-gegevens steeg het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's in Europa in juli 2024 met 2% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Met name het SUV-segment blijft domineren, goed voor een recordaantal van 54% van het totale aantal registraties in juli. Er werden 554.000 nieuwe SUV's geregistreerd, een stijging van 6% op jaarbasis.

VF 6

Te midden van een groeiende wereldwijde vraag naar SUV's is VinFast goed gepositioneerd om van deze trend te profiteren. De Vietnamese autofabrikant biedt een gevarieerd aanbod van elektrische SUV's, van compacte modellen uit het A-segment tot grotere voertuigen uit het E-segment.

VinFast breidt zijn Europese aanbod uit met de VF 6, een compacte elektrische SUV die is ontworpen om jongere, budgetbewuste consumenten aan te spreken. Deze strategische zet positioneert VinFast om een aanzienlijk deel van de groeiende Europese EV-markt te veroveren.

De VF 6 beschikt over indrukwekkende technologie en functies die kunnen wedijveren met die van duurdere voertuigen. Zijn ruime interieur, vergelijkbaar met dat van C-segment SUV's, maakt hem ideaal voor jonge gezinnen.

De elektrische aandrijflijn biedt aanzienlijke kostenbesparingen, omdat olie niet vaak hoeft te worden ververst. Industrie-experts zijn van mening dat de combinatie van een aantrekkelijke prijs, een stijlvol design en geavanceerde technologie van de VF 6 de markt voor elektrische auto's zou kunnen ontwrichten.

De VF 6 is ontworpen door Torino Design en is voorzien van de kenmerkende vleugelvormige LED-verlichting van VinFast en opvallende 19-inch lichtmetalen velgen, die ongebruikelijk zijn in het B-segment. Het opvallende design en de unieke kleuropties spreken stijlbewuste consumenten aan.

De VinFast VF 6 biedt een geavanceerd rijassistentiesysteem (ADAS) met functies als file-assistentie, rijassistentie op de snelweg en adaptieve cruisecontrol. Deze veiligheidsfuncties, gecombineerd met rijstrookassistentie en automatisch remmen in noodsituaties, verbeteren de rijervaring en geven prioriteit aan de veiligheid van de passagiers.

Naast de veiligheidsfuncties is de VF 6 Plus uitgerust met geavanceerde technologie en slimme functies om de rijervaring te verbeteren. Het voertuig verandert in een verbonden mobiele hub, die voorziet in de entertainment- en ontspanningsbehoeften tijdens het rijden.

De VF 6, die al populair is in Vietnam, wordt ondersteund door VinFast's toonaangevende garantie en dienst na verkoop. In navolging van de traditie van VinFast's elektrische voertuigen, wordt de VF 6 geleverd met een uitgebreide garantie van 7 jaar of 160.000 km. Deze combinatie van betaalbaarheid en betrouwbaarheid maakt de VF 6 een aantrekkelijke optie voor Europese kopers die op zoek zijn naar een vlotte overgang naar elektrische mobiliteit.

In Europa, een markt die bekend staat om zijn veeleisende consumenten, verdubbelt VinFast zijn garantiebelofte om het vertrouwen in de VF 6 te versterken. Dit weerspiegelt het geloof van het bedrijf in de kwaliteit en betrouwbaarheid van het voertuig. Om een naadloze dienst na verkoop te garanderen, heeft VinFast strategische partnerschappen opgezet om een robuust netwerk van servicecentra en klantenondersteuning in heel Europa uit te bouwen.

Met haar focus op SUV's en toewijding aan een uitzonderlijke klantenservice is VinFast goed gepositioneerd om te profiteren van de groeiende Europese markt voor elektrische voertuigen. De VF 6, met zijn stijlvolle design, geavanceerde functies en betrouwbare prestaties, is een belangrijke speler in de Europese strategie van VinFast.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586028/VinFast_VF_6.jpg