VinFast favorise la transition écologique de l'Europe avec le VF 6

Alors que VinFast poursuit son expansion mondiale, la VF 6 est appelée à jouer un rôle central dans la consolidation de la présence de la marque sur des marchés hautement compétitifs tels que l'Europe.

PARIS, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Selon les dernières données du JATO, les immatriculations de voitures neuves en Europe ont augmenté de 2 % en juillet 2024 par rapport au même mois de l'année précédente. Notamment, le segment des SUV continue de dominer, représentant un record de 54 % du total des immatriculations en juillet. 554 000 nouveaux SUV ont été immatriculés, soit une augmentation de 6 % d'une année sur l'autre.

VF 6

Dans un contexte de demande mondiale croissante pour les SUV, VinFast est bien placé pour tirer parti de cette tendance. Le constructeur automobile vietnamien propose une gamme variée de SUV électriques, allant des modèles compacts du segment A aux véhicules plus grands du segment E.

VinFast élargit son offre européenne avec le VF 6, un SUV électrique compact conçu pour séduire les jeunes consommateurs soucieux de leur budget. Cette décision stratégique permet à VinFast de s'emparer d'une part importante du marché européen des véhicules électriques, qui est en pleine croissance.

Le VF 6 est doté d'une technologie impressionnante et de caractéristiques qui rivalisent avec celles des véhicules haut de gamme. Son intérieur spacieux, comparable à celui des SUV du segment C, en fait un véhicule idéal pour les jeunes familles.

Le groupe motopropulseur électrique permet de réaliser d'importantes économies en éliminant les fréquentes vidanges d'huile. Les experts du secteur estiment que la combinaison de prix avantageux, de design élégant et de technologie avancée de la VF 6 pourrait perturber le marché des voitures électriques.

Conçue par Torino Design, la VF 6 est dotée des feux LED en forme d'ailes caractéristiques de VinFast et de remarquables jantes en alliage de 19 pouces, peu courantes dans le segment B. Son design accrocheur et sa conception unique en son genre lui confèrent un caractère unique. Son design accrocheur et ses options de couleurs uniques séduisent les consommateurs soucieux de leur style.

La VinFast VF 6 est équipée d'un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) qui comprend des fonctions telles que l'assistance dans les embouteillages, l'aide à la conduite sur autoroute et le régulateur de vitesse adaptatif. Ces dispositifs de sécurité, associés à l'aide au maintien de la trajectoire et au freinage d'urgence automatique, améliorent l'expérience de conduite et donnent la priorité à la sécurité des passagers.

Au-delà de ses caractéristiques de sécurité, le VF 6 Plus est équipé d'une technologie avancée et de fonctions intelligentes qui rehaussent l'expérience de conduite. Le véhicule se transforme en un centre mobile connecté, répondant aux besoins de divertissement et de détente pendant les trajets.

Le VF 6, qui a déjà fait ses preuves au Vietnam, bénéficie de la garantie et de l'assistance après-vente de VinFast, qui sont les meilleures du secteur. Conformément à la tradition de la gamme de véhicules électriques de VinFast, le VF 6 est assorti d'une garantie complète de 7 ans ou 160 000 km. Cette combinaison de prix abordables et de fiabilité fait du VF 6 une option attrayante pour les acheteurs européens qui souhaitent passer en douceur à la mobilité électrique.

En Europe, un marché connu pour ses consommateurs exigeants, VinFast double son engagement en matière de garantie afin de renforcer la confiance dans la VF 6. Cela reflète la confiance de l'entreprise dans la qualité et la fiabilité du véhicule. Pour assurer un service après-vente sans faille, VinFast a établi des partenariats stratégiques afin de mettre en place un solide réseau de centres de service et d'assistance à la clientèle dans toute l'Europe.

En se concentrant sur les SUV et en s'engageant à offrir un service à la clientèle exceptionnel, VinFast est bien placé pour tirer parti de la croissance du marché européen des véhicules électriques. Le VF 6, avec son design élégant, ses fonctionnalités avancées et ses performances fiables, est un acteur clé de la stratégie européenne de VinFast.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586028/VinFast_VF_6.jpg