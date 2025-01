VINFAST VF 8: BETROUWBARE EV MET TOONAANGEVENDE GARANTIE

10 jaar en 200.000 kilometer garantie op auto; garantie van 10 jaar zonder kilometerbeperking op batterij

PARIS, 14 januari 2025 /PRNewswire/ -- De Europese lancering van de moderne, krachtige en intelligente VF 8 door VinFast gaat gepaard met de belofte om klanten gemoedsrust te bieden. Dit omvat een naadloze eigendomservaring, service van 5-sterrenkwaliteit en een garantie leidend in de industrie.

De voordelen van een EV, zoals geluidloos rijden, geen uitstoot en directe acceleratie, zijn algemeen bekend. Maar voor autokopers blijft de cruciale vraag: hoelang staat de fabrikant achter zijn product?

VF 8

VinFast biedt gemoedsrust met een toonaangevende garantie van 10 jaar of 200.000 kilometer op de auto en een garantie van 10 jaar zonder kilometerbeperking op de batterij van de VF 8. Dit weerspiegelt het vertrouwen van de fabrikant in de duurzaamheid van zijn auto's.

Voor veel klanten maakt dit het verschil. "De garantie van 10 jaar hielp enorm," legde een eigenaar van een VinFast VF 8, uit. Een andere gepensioneerde VF 8-eigenaar zei het volgende: "De garantie van 10 jaar maakte de beslissing om de VF 8 te kopen een stuk makkelijker."

Het toonaangevende garantiebeleid sluit prima aan bij de aantrekkingskracht van de VF 8. Het voertuig, ontworpen in samenwerking met het gerenommeerde Italiaanse ontwerphuis Pininfarina, heeft een luxueuze uitstraling.

Binnenin biedt de VF 8 een fraaie mix van premium materialen en geavanceerde technologie. Verwarmde en gekoelde stoelen zorgen voor optimaal comfort, terwijl een groot en centraal scherm intuïtieve bediening biedt.

Hoewel goede garantievoorwaarden een sterke basis vormen voor vertrouwen, vraagt EV-bezit om meer. Klanten verwachten tegenwoordig een probleemloze, naadloze ervaring – inclusief uitgebreide ondersteuning en een toegankelijke aftersalesservice.

De cijfers onderstrepen het belang hiervan: volgens Forbes is 83% van de klanten bereid over te stappen naar een ander merk na slechts één slechte ervaring op het gebeid van service. 79% zegt te vertrekken naar een bedrijf dat betere klantenservice biedt.

VinFast begrijpt die veranderende verwachtingen en heeft stappen ondernomen om de EV-eigendomservaring te verbeteren. De opvallende initiatieven richten zich op gemak en zorgen ervoor dat klanten ook na aankoop goed worden ondersteund.

De Vietnamese EV-fabrikant is een samenwerking aangegaan met Mobivia, een toonaangevend merk in autoreparatie en onderhoud in Europa. Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van de aftersalesdiensten voor VinFast-klanten.

Voor service en aftersales hebben VinFast-eigenaren toegang tot locale Vinfast-servicepunten, Vinfast's mobiele aftersalesdienst en Mobivia's uitgebreide internationale netwerk van meer dan 1.200 servicecentra. Deze centra bieden hoogwaardige aftersalesdiensten, waaronder garantiewerkzaamheden, onderhoudsprocedures en de levering van nieuwe onderdelen en accessoires.

Mobivia zal ervoor zorgen dat alle aftersalesdiensten worden geleverd volgens de hoogste normen, wat een naadloze en gemakkelijke ervaring voor VinFast-klanten garandeert.

Daarnaast werkt VinFast samen met Bosch, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van autotechnologie, om Europese klanten toegang te geven tot Bosch's netwerk van 700.000 laadpunten in 30 landen.

Hoewel de markt voor elektrische voertuigen concurrerend is, onderscheidt VinFast zich door zijn toewijding aan voortdurende verbetering. Door geavanceerde technologie te combineren met zich ontwikkelende aftersalesdiensten, bouwt het merk vertrouwen op en voldoet het aan de belangrijkste prioriteiten van moderne EV-kopers: gemoedsrust, gemak en betrouwbaarheid.

Over VinFast

VinFast – een lid van Vingroup – streeft naar het bevorderen van de wereldwijde revolutie van slimme elektrische voertuigen. Opgericht in 2017, beschikt VinFast over een ultramodern productiecomplex voor auto's met wereldwijd toonaangevende schaalbaarheid. De fabriek, gesitueerd in Hai Phong, Vietnam, is voor 90% geautomatiseerd.

Met de missie om een duurzame toekomst voor iedereen te bieden, blijft VinFast constant innoveren om hoogwaardige producten en geavanceerde slimme diensten aan te bieden. Hierdoor inspireren ze klanten wereldwijd om gezamenlijk een toekomst van slimme mobiliteit en een duurzame planeet te creëren. Meer informatie op: [vinfastauto.eu](https://vinfastauto.eu).

Over Vingroup

Opgericht in 1993, is Vingroup een van de toonaangevende private conglomeraten in de regio, momenteel gericht op drie hoofdgebieden: Technologie en Industrie, Diensten en Sociale Ondernemingen. Meer informatie op: www.vingroup.net.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2596477/VF_8.jpg