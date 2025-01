VINFAST VF 8 : UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE FIABLE AVEC UNE GARANTIE DEVELOPPEE POUR LES CONDUCTEURS EUROPÉENS

PARIS, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le lancement européen du VF 8, SUV moderne, puissant et intelligent, s'est accompagné de l'engagement de VinFast à fournir à ses clients une tranquillité d'esprit incomparable. Cela comprend une expérience sans faille, un service 5 étoiles et une garantie de premier plan.

Les avantages des véhicules électriques, tels que le fonctionnement silencieux, l'absence d'émissions et l'accélération instantanée, sont bien connus. Mais pour les acheteurs, la question cruciale reste : combien de temps le constructeur est-il prêt à garantir son modèle ?

VF 8

VinFast offre la tranquillité d'esprit avec une garantie véhicule de 10 ans/200 000 km et une garantie batterie de 10 ans/kilométrage illimité pour le VF 8, ce qui témoigne de sa confiance dans la pérennité de ses véhicules.

La politique de garantie, la meilleure du secteur, complète parfaitement le design du VF 8. Le véhicule, conçu en collaboration avec le célèbre studio italien Pininfarina, affiche une esthétique soignée qui n'a rien à envier aux marques de luxe établies.

À l'intérieur, le VF 8 offre un mélange harmonieux de matériaux haut de gamme et de technologies de pointe. Les sièges chauffants et ventilés assurent un confort optimal, tandis que le grand écran central haute résolution permet un contrôle intuitif des nombreuses fonctions du véhicule.

Bien qu'une garantie robuste soit une base solide pour la confiance, la possession d'un véhicule électrique moderne exige bien plus. Les clients d'aujourd'hui s'attendent à une expérience sans problème et transparente, qui comprend une prise en charge complète du véhicule et un service après-vente réactif.

Les chiffres soulignent son importance : selon Forbes, 83 % des clients sont prêts à changer de marque après une seule mauvaise expérience et 79 % affirment qu'ils quitteront l'entreprise pour une société offrant un meilleur service à la clientèle.

VinFast, conscient de ces attentes, a pris des mesures importantes pour améliorer l'expérience des propriétaires de Véhicules Electriques. Ses initiatives les plus marquantes se concentrent sur l'accompagnement, en veillant à ce que les clients se sentent soutenus bien au-delà de l'achat.

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques s'est associé à Mobivia, une marque leader dans le domaine de la réparation et de l'entretien automobile en Europe. Cette collaboration vise à améliorer les services après-vente pour les clients de VinFast en France et en Allemagne.

Grâce à ce partenariat, les propriétaires de véhicules électriques VinFast en France et en Allemagne auront accès au vaste réseau de Mobivia, qui compte plus de 1 200 centres qui fourniront une gamme de services après-vente de haute qualité, y compris la garantie, les procédures de maintenance et la fourniture de nouveaux équipements et accessoires.

Mobivia veillera à ce que tous les services après-vente soient fournis selon les normes les plus strictes, garantissant ainsi une expérience transparente aux clients VinFast.

VinFast a également conclu un partenariat avec Bosch, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies automobiles, pour permettre aux clients européens d'accéder au réseau de recharge de Bosch, qui compte 700 000 bornes dans 30 pays.

Si le marché des véhicules électriques est indéniablement concurrentiel, VinFast se distingue par son engagement en faveur de l'amélioration continue. En associant une technologie de pointe à des services après-vente évolutifs, la marque instaure la confiance et répond aux principales priorités des acheteurs de véhicules électriques modernes : tranquillité d'esprit, simplicité et fiabilité.

A PROPOS DE VINFAST

