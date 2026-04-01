VolitionRx krijgt 2,0 miljoen EUR aan niet-verwaterende financiering van regionale overheidsinstanties in België

HENDERSON, Nev., 1 april 2026 /PRNewswire/ -- VolitionRx Limited (NYSE AMERICAN: VNRX) ("Volition"), een multinationaal bedrijf op het gebied van epigenetica, heeft een aanvullende financiering van € 2,0 miljoen (ongeveer $ 2,3 miljoen) verkregen van Namur Invest ("NI") en Wallonie Entreprendre S.A. ("WE") in België.

Volition zal de opbrengst van de financiering gebruiken voor de voortdurende ontwikkeling van hun Nu.Q®-productportfolio, waaronder het voortzetten van zijn regelgevende overgangsprogramma voor Nu.Q® NETs (van IVDD naar IVDR), het voortzetten van onderzoek en ontwikkeling van een Lateral Flow-product, met name om toegang tot zijn Nu.Q® NETs-product in landen met een laag inkomen en meer mogelijk te maken.

Nicolas Delahaye, Corporate Relations Manager, Namur Invest, merkte op:

"We zijn verheugd om onze steun te blijven verlenen aan het innovatieve werk dat door het team van Belgian Volition wordt uitgevoerd."

"We hopen dat deze financiering Volition kan helpen zijn productiecapaciteit uit te breiden en zijn onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen hier in Wallonië te verankeren"

Géry Lefebvre, Investment Manager, WE voegde eraan toe:

"Het ondersteunen van bedrijven zoals Volition is de kern van onze missie bij Wallonie Entreprendre S.A. Volition heeft in de afgelopen vijftien jaar een veelzijdig technologieplatform en een sterk portfolio op het gebied van intellectueel eigendom ontwikkeld.

"Door deze financiering willen we belangrijke waarde-omslagpunten ondersteunen, waaronder klinische validatie en de uitbreiding van de commercialiseringsinspanningen, en tegelijkertijd de verankering van deze strategische activiteiten in Wallonië versterken".

Dr. Gaetan Michel, Chief Operating Officer van Volition, zei:

"We zijn NI en WE enorm dankbaar voor deze nieuwste financiering en voor de voortdurende financiële steun die we hebben ontvangen van agentschappen in Wallonië.

"Dit is een belangrijk onderdeel van onze financieringsstrategie om actief niet-verwaterende financiering te zoeken, aangezien dit extra middelen tegen gunstige voorwaarden biedt om de voortdurende ontwikkeling en verankering van het bedrijf in Wallonië te ondersteunen. Deze nieuwste financiering brengt de totale niet-verwaterende financiering uit alle bronnen tot nu toe op meer dan $ 25 miljoen.

"We zijn verheugd over de grote vooruitgang die we op zoveel fronten boeken en kijken ernaar uit om dit jaar veel mijlpalen te bereiken".

Over de financiering

Ongeveer $ 0,4 miljoen van deze niet-verwaterende financiering werd in december 2025 ontvangen, ongeveer $ 1 miljoen werd in het eerste kwartaal van 2026 ontvangen, waarbij de aanvullende ca. 0,9 miljoen dollar die in delen moet worden ontvangen op basis van bepaalde tijd- en evenementenmijlpalen in de komende 12 maanden.

Over Volition

Volition is een multinationaal bedrijf dat zich richt op het bevorderen van de wetenschap van epigenetica. Volition is gewijd aan het redden van levens en het verbeteren van de resultaten voor mensen en dieren met ingrijpende ziekten door vroegtijdige detectie, evenals ziekte- en behandelingsmonitoring.

Via haar dochterondernemingen ontwikkelt en commercialiseert Volition eenvoudige, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve bloedtesten om een reeks ziekten te detecteren en te controleren, waaronder sommige kankers en ziekten die verband houden met NETosis, zoals sepsis. Vroege opsporing en monitoring kunnen niet alleen de levensduur van patiënten verlengen, maar ook hun levenskwaliteit verbeteren.

De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Volition zijn gevestigd in België, met een innovatielaboratorium en kantoor in de VS en een kantoor in Londen.

