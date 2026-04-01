VolitionRx obtient un financement non dilutif de 2 millions d'euros auprès d'organismes publics régionaux en Belgique

HENDERSON, Nev., 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- VolitionRx Limited (NYSE AMERICAN : VNRX) (« Volition »), une multinationale spécialisée dans l'épigénétique, a obtenu un financement supplémentaire de 2 millions d'euros (environ 2,3 millions de dollars) auprès de Namur Invest (« NI ») et de Wallonie Entreprendre S.A. (« WE ») en Belgique.

Volition utilisera le produit de ce financement pour poursuivre le développement de son portefeuille de produits Nu.Q®, notamment pour faire avancer son programme de transition réglementaire pour les Nu.Q® NET (de IVDD à IVDR), pour poursuivre la recherche et le développement d'un produit à flux latéral, spécifiquement pour permettre l'accès à son produit Nu.Q® NET dans les pays à faible revenu, et plus encore.

M. Nicolas Delahaye, Corporate Relations Manager, Namur Invest a commenté :

« Nous sommes ravis de continuer à soutenir le travail innovant mené par l'équipe de Belgian Volition.

« Nous espérons que ce financement aidera Volition à développer ses capacités de production et à ancrer ses efforts de recherche et de développement ici en Wallonie. »

M. Géry Lefebvre, Investment Manager, WE a ajouté :

« Soutenir des entreprises comme Volition est au cœur de la mission de Wallonie Entreprendre S.A.. Au cours des quinze dernières années, Volition a développé une plate-forme technologique polyvalente et un solide portefeuille de propriété intellectuelle.

« Grâce à ce financement, nous visons à soutenir les points d'inflexion clés de la valeur, y compris la validation clinique et l'expansion des efforts de commercialisation, tout en renforçant l'ancrage de ces activités stratégiques en Wallonie. »

Gaetan Michel, Chief Operating Officer de Volition, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à NI et WE pour ce nouveau financement, ainsi que pour l'assistance financière continue que nous avons reçue de la part d'agences en Wallonie.

« Il s'agit d'un élément clé de notre stratégie de financement, qui consiste à rechercher activement des financements non dilutifs, car cela permet d'obtenir des liquidités supplémentaires à des conditions favorables pour soutenir la poursuite du développement et de l'ancrage de la société en Wallonie. Ce dernier financement porte à plus de 25 millions de dollars le total des financements non dilutifs provenant de toutes les sources à ce jour.

« Nous sommes ravis des progrès considérables que nous réalisons sur de nombreux fronts et nous nous réjouissons de franchir de nombreuses étapes tout au long de cette année. »

À propos du financement

Environ 0,4 million de dollars de ce financement non dilutif ont été reçus en décembre 2025, environ 1 million de dollars a été reçu au cours du premier trimestre 2026, et environ 0,9 million de dollars supplémentaires seront reçus par tranches en fonction de certaines étapes temporelles et événementielles au cours des 12 prochains mois.

À propos de Volition

Volition est une multinationale dont l'objectif est de faire progresser la science de l'épigénétique. Volition s'engage à sauver des vies et à améliorer le pronostic des personnes et des animaux atteints de maladies qui bouleversent leur existence, grâce à un dépistage précoce ainsi qu'au suivi des maladies et des traitements.

Par l'intermédiaire de ses filiales, Volition développe et commercialise des tests sanguins simples, faciles à utiliser et rentables pour aider à détecter et à surveiller une série de maladies, y compris certains cancers et des maladies associées à la nétose, telles que la septicémie. La détection et le suivi précoces peuvent non seulement prolonger la vie des patients, mais aussi améliorer leur qualité de vie.

Les activités de recherche et de développement de Volition sont centrées en Belgique, avec un laboratoire d'innovation et un bureau aux États-Unis, ainsi qu'un bureau à Londres.

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Relations avec les médias :

Louise Batchelor, Volition, [email protected] +44 (0)7557 774620

Déclaration de règle refuge

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui concernent des questions impliquant des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats effectifs et ceux anticipés ou prévus dans les déclarations prospectives. Des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « prévoit de », « cherche à », « cible », « estime », « cherche », « estime », « optimiser », « potentiel », « objectif », « suggère », « pourrait », « expression du conditionnel », « devrait », « peut », « expression du futur » et les expressions similaires permettent d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives concernent, entre autres, les attentes de Volition en matière d'opportunités de revenus et de croissance, l'efficacité et la disponibilité des tests sanguins de diagnostic, de pronostic et de suivi des maladies de Volition, la capacité de Volition à développer et à commercialiser avec succès de telles plateformes de tests pour la détection précoce du cancer et d'autres maladies ainsi que pour servir d'outils de diagnostic, de pronostic ou de suivi des maladies, les attentes de Volition concernant les publications futures, le succès de Volition dans la conclusion d'accords de licence et/ou de distribution avec des tiers pour ses produits, et les attentes de Volition concernant les conditions de ces accords. Les résultats effectifs de Volition peuvent différer matériellement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de nombreux risques et incertitudes, y compris, sans limitation, les résultats des études testant l'efficacité de ses tests. Par exemple, si Volition ne parvient pas à développer et à commercialiser des produits de diagnostic, de pronostic ou de surveillance de la maladie, elle pourrait ne pas être en mesure d'exécuter son plan d'exploitation. Parmi les autres risques et incertitudes figurent l'incapacité de Volition à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour distribuer et commercialiser ses futurs produits ; le refus du marché d'accepter les produits en cours de développement chez Volition ou tout autre produit de diagnostic, de pronostic ou de suivi de maladies que Volition pourrait développer ; l'incapacité de Volition à obtenir une protection adéquate de sa propriété intellectuelle ; Volition sera confrontée à une concurrence féroce et les produits envisagés par Volition pourraient devenir obsolètes en raison de la nature très concurrentielle du marché du diagnostic et de la surveillance des maladies et de ses évolutions technologiques rapides ; des ralentissements économiques nationaux et internationaux ; et d'autres risques, y compris ceux identifiés dans le dernier rapport annuel de Volition sur le formulaire 10-K et dans ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d'autres documents que Volition dépose auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, estimations et projections actuelles concernant les activités de Volition et reposent en partie sur des hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses difficilement prévisibles. Les déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué et, sauf obligation légale, Volition ne s'engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances futurs.

Nucleosomics™, Capture-PCR™, Capture-Seq™ et Nu.Q® et leurs logos respectifs sont des marques commerciales et/ou des marques de service de VolitionRx Limited et de ses filiales. Toutes les autres marques, marques de service et noms commerciaux mentionnés dans le présent communiqué de presse sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En outre, sauf indication contraire, toutes les références au symbole « $ » renvoient à la monnaie légale des États-Unis d'Amérique.