World Top-Performing Incubator Conference 2024 gehouden in Lingang Shanghai, China

SHANGHAI, 1 oktober 2024 /PRNewswire/ -- De World Top-Performing Incubator Conference 2024 (WTIF 2024), een van de reeks activiteiten van Pujiang Innovation Forum, met als thema "Grenzeloze innovatie, collaboratieve synergie", vond plaats in Lin-gang Special Area, Shanghai van 26 tot 28 september 2024.

Tijdens de openingsceremonie waren aanwezig: Zhao Chaofan, directeur-generaal van het ministerie van Wetenschap en Technologie, het ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT), Wang Dehua, directeur van de afdeling voor de bouw van incubatiesystemen van het Torch High Technology Industry Development Center, ministerie van Wetenschap en Technologie, Zhai Jinguo, adjunct-directeur van de Commissie voor wetenschap en technologie van de gemeente Shanghai, en Peng Shiquan, adjunct-directeur van het managementcomité van de speciale zone Lin-gang, die welkomsttoespraken hielden. Li Youping, adjunct-directeur van het Torch Technology Industry Development Center, MIIT, Chen Xin, vicevoorzitter van de Shanghai Association for Science and Technology, Sun Meng, vicevoorzitter van Shanghai Lingang Economic Development, en Huang Lihong, directeur van het Shanghai Technology Innovation Center, lanceerden gezamenlijk WTIF 2024.

DMZ, The Drivery GmbH, London & Partners, UtrechtInc Startup Incubator, ITU Çekirdek Incubation Center,Startups House, 22 On Sloane, Caohejing Humanoid Robots Innovation Incubator, G60 Satellite Internet Incubator, Lingang Pujiang Entrepreneurship and Innovation Park, Lingang Medical Device Innovation Center en HCH Ventures hebben zich officieel aangesloten bij "International Innovation Synergy and Incubation Alliance".

Verschillende vooraanstaande incubators hebben gezamenlijke incubatiecontracten getekend: Startups House en Step Innovation, Peking University International S&T Innovation Center in Lingang en Lingang Science and Technology Investment, ITU Çekirdek Incubation Center en Shanghai Lingang United Development, 22 on Sloane en Lingang Pujiang Entrepreneurship and Innovation Park, en USP Innovation Agency en Shanghai Pudong Software Park Incubator. Er zijn verschillende intentieverklaringen ondertekend voor de uitvoering van projecten, waaronder Nine Dimension Turing Technology en Caohejing Hi-Tech Park, Beijing Haibaichuan Technology en Shanghai Lingang United Development, en Paragraf Ltd en Shanghai Lingang Economic Development Group Technology Investment.

Tijdens de keynote speech gaven Dr. Frederico Lourenco, vicevoorzitter van Portfolio Strategy and Operations, Flagship Pioneering, en Prof. Kwang-Geun (James) Lee, voorzitter van de Asian Association of Business Incubation (AABI) een thematisch betoog. Mi Lei, oprichter en partner van CASSTAR, voerde een uitvoerige dialoog met Tian Mochen, oprichter en CEO van Kiwimoore. Er ontstonden ook diepgaande gesprekken tussen Dr. Tony Raven, voormalig Chief Executive, Cambridge Enterprise, en Dr. Simon Thomas FREng, Fellow of the Royal Academy of Engineering, CEO en medeoprichter, Paragraf Ltd.

In het rondetafelgesprek over innovatiemodellen en samenwerkingsmogelijkheden voor wereldwijde incubatie bespraken UBI Global, DMZ, Startups House, Lingang SYNLINX Life Science Professional Incubator, The Drivery GmbH en Xnode innovatiemodellen voor wereldwijde technologie-incubatie.

De conferentie werd geleid door het Torch High Technology Industry Development Center, ministerie van Wetenschap en Technologie, de Commissie voor wetenschap en technologie van de gemeente Shanghai en de Technologie-commissie, Lin-gang Special Area Administration of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, en Shanghai Association for Science and Technology. Aan de organisatie namen deel: Shanghai Lingang Economic Development en Shanghai Technology Innovation Center, en mede-organisators waren Shanghai Lingang Economic Development Group Technology Investment, Shanghai Technology Business Incubator Association en Step Innovation.

