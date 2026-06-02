Yozma annonce un partenariat historique avec le football pour son premier anniversaire

Le partenariat avec les Diables Rouges de Belgique marque une étape importante dans l'évolution de la marque mondiale de Yozma.

LULEÅ, Suède, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pour marquer son premier anniversaire, Yozma a annoncé un partenariat historique en tant que partenaire moto-cross régional nord-américain des Diables Rouges de Belgique. Ce partenariat marque une étape importante dans l'évolution de Yozma, qui est passée d'une marque de motos cross électriques à une marque d'art de vivre en plein air au sens plus large, axée sur l'exploration et les expériences inédites.

Yozma 1st Anniversary Campaign

« Ce partenariat est plus qu'une célébration de notre première année, c'est une déclaration de notre avenir », a déclaré Zach, responsable de la marque et du marketing chez Yozma. « En nous associant à la passion du sport, nous souhaitons renforcer l'identité de Yozma en tant que symbole de l'exploration et de la culture de l'art de vivre en plein air. »

La campagne comprendra une série de contenus axés sur le dépassement des limites et des événements à l'initiative de la communauté sur les réseaux sociaux de Yozmasports. Ces activités sont conçues pour rapprocher l'esprit « oser explorer » de Yozma des supporters de football et des pilotes amateurs d'aventures en plein air.

Dans le cadre de sa campagne pour son premier anniversaire, Yozma lancera une vente flash limitée dans le temps, donnant à plus de pilotes la chance de découvrir le Yozma IN 10, une moto cross électrique qui offre les sensations du tout-terrain avec une expérience de conduite plus silencieuse, plus propre et plus accessible.

Alors que Yozma lance sa campagne du premier anniversaire et son partenariat historique avec les Diables Rouges de Belgique, Yozma entame un nouveau chapitre de croissance mondiale, de pertinence culturelle et d'expansion de l'art de vivre en plein air.

Marquez le coup avec Yozma

La campagne du premier anniversaire de Yozma est maintenant en ligne, avec des promotions exclusives, des événements communautaires et des récompenses spéciales pour l'anniversaire.

Site officiel de l'UE : https://eu.yozmasport.com/pages/anniversary-sale

Site officiel des États-Unis : https://yozmasport.com/pages/anniversary-sale

À propos de Yozma :

Yozma est une marque de motos cross électriques qui développe des véhicules tout-terrain performants et écologiques destinés aux pilotes modernes. En associant une technologie électrique innovante à un design haut de gamme et à une ingénierie axée sur le pilote, Yozma crée des motos cross électriques pour les adolescents et les adultes à la recherche d'une expérience de conduite plus intelligente et plus excitante.

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Relations avec la presse

Société : Yozmasports

Contact : Zach

E-mail : [email protected]

Site web : https://yozmasport.com/

Pays : ÉTATS-UNIS

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2990402/Yozma_1st_Anniversary_Campaign.jpg