Yozma viert eenjarig bestaan met historische samenwerking met de Belgische Rode Duivels

Samenwerking met de Belgische Rode Duivels markeert een belangrijke stap in de wereldwijde merkontwikkeling van Yozma.

LULEÅ, Zweden, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- Ter gelegenheid van zijn eenjarig bestaan heeft Yozma een historische samenwerking aangekondigd als officiële regionale dirtbikepartner van de Belgische Rode Duivels in Noord-Amerika. De samenwerking vormt een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Yozma van een merk voor elektrische offroadmotoren tot een breder outdoormerk dat zich richt op ontdekking en grensverleggende ervaringen.

Yozma 1st Anniversary Campaign

"Deze samenwerking is meer dan een viering van ons eerste jaar. Het is een uiting van onze toekomstvisie", aldus Zach, directeur Brand & Marketing bij Yozma. "Door ons te verbinden met de passie van sport willen we de identiteit van Yozma versterken als symbool van ontdekking en een actieve outdoor-lifestyle."

De campagne omvat een contentreeks rond het verleggen van grenzen en verschillende evenementen voor de community op de sociale media van Yozma Sports. Deze activiteiten zijn bedoeld om Yozma's 'Dare to Explore'-mentaliteit dichter bij zowel voetbalfans als liefhebbers van outdooravonturen en offroadrijden te brengen.

Als onderdeel van de campagne rond zijn eerste jubileum lanceert Yozma een tijdelijke kortingsactie, waardoor meer rijders de kans krijgen om kennis te maken met de Yozma IN 10, een elektrische offroadmotor die de sensatie van offroadrijden combineert met een stillere, schonere en toegankelijkere rijervaring.

Met de lancering van zijn campagne ter gelegenheid van het eerste jubileum en de historische samenwerking met de Belgische Rode Duivels gaat Yozma een nieuwe fase van wereldwijde groei, een sterkere positie binnen de sport- en outdoorcultuur en verdere uitbreiding als outdoormerk in.

Vier mee met Yozma

De campagne ter gelegenheid van het eerste jubileum van Yozma is nu van start gegaan en omvat exclusieve promoties, community-evenementen en speciale verjaardagspromoties.

Officiële EU-website: https://eu.yozmasport.com/pages/anniversary-sale

Officiële Amerikaanse website: https://yozmasport.com/pages/anniversary-sale

Over Yozma:

Yozma is een merk van elektrische offroadmotoren dat zich richt op de ontwikkeling van hoogwaardige, milieuvriendelijke elektrische offroadmotoren voor moderne rijders. Door innovatieve elektrische technologie te combineren met een hoogwaardig ontwerp en techniek die is afgestemd op de behoeften van de rijder, ontwikkelt Yozma elektrische offroadmotoren voor tieners en volwassenen die op zoek zijn naar een slimmere en spannendere rijervaring.

Volg ons op sociale media:

TikTok: @yozma_sport

Instagram: @Yozmasport

Facebook: YozmaSport

Mediacontact

Bedrijf: Yozmasports

Contactpersoon: Zach

E-mail: [email protected]

Website: https://yozmasport.com/

Land: Verenigde Staten

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990402/Yozma_1st_Anniversary_Campaign.jpg