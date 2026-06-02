Yozma tillkännager Landmark Football Partnership inför sitt ettårsjubileum

Partnerskapet med de belgiska Red Devils är ett viktigt steg i Yozmas globala varumärkesutveckling.

LULEÅ, Sverige, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- För att uppmärksamma si ettårsjubileum har Yozma tillkännagivit ett banbrytande partnerskap som Nordamerikas regionala dirtbike-partner för de belgiska Red Devils. Partnerskapet markerar en viktig milstolpe i Yozmas utveckling från ett elektriskt dirtbike-varumärke till ett bredare varumärke inom outdoor-livsstid som fokuserar på utforskande och gränsöverskridande upplevelser.

Yozma 1st Anniversary Campaign

"Detta partnerskap är mer än ett firande av vårt första år; det är en förklaring av vår framtid ", sa Zach, marknads- och varumärkeschef på Yozma. "Genom att ansluta till passionen för sport syftar vi till att stärka Yozmas identitet som en symbol för utforskande och outdoor-livskultur".

Kampanjen kommer att innehålla en innehållsserie som fokuserar på att spränga gränser och olika typer av community-drivna evenemang i Yozmasports sociala medier. Dessa aktiveringar är utformade för att föra Yozmas "våga utforska"-anda närmare både fotbollsfans och outdoor-äventyrare.

Som en del av sin ettårsjubileumskampanj kommer Yozma att lansera en tidsbegränsad flash-sale, vilket ger fler förare chansen att uppleva Yozma IN 10, en elektrisk dirtbike som levererar spänningen terrängkörning genom en tystare, renare och mer lätttillgänglig körupplevelse.

När Yozma lanserar sin ettårsjubileumskampanj tillsammans med sitt banbrytande partnerskap med de belgiska Red Devils, går Yozma in i ett nytt kapitel av global tillväxt, kulturell relevans och expansion inom outdoor-livsstil.

Fira med Yozma

Yozmas ettårsjubileumskampanj är nu live, med exklusiva kampanjer, community-evenemang och speciella jubileumsbelöningar.

Officiell webbplats i EU: https://eu.yozmasport.com/pages/anniversary-sale

Officiell webbplats i USA: https://yozmasport.com/pages/anniversary-sale

Om Yozma

Yozma är ett varumärke för elektriska dirtbikes med fokus på att utveckla högpresterande, miljövänliga terrängfordon för moderna förare. Genom att kombinera innovativ elteknik med förstklassig design och förarfokuserad konstruktion skapar Yozma elektriska dirtbikes för tonåringar och vuxna som söker en smartare och med spännande körupplevelse.

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Mediekontakt

Företag: Yozmasports

Kontakt: Zach

E-post: [email protected]

Webbplats: https://yozmasport.com/

Land: USA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990402/Yozma_1st_Anniversary_Campaign.jpg