Cognizant skal levere strategiske teknologitjenester til Wallenius Wilhelmsen

Cognizant inngår avtale med Wallenius Wilhelmsen for å modernisere logistikkselskapets infrastruktur og kjerneapplikasjoner

OSLO, Norge, 17 februar 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) kunngjorde i dag en utvidelse av samarbeidet med Wallenius Wilhelmsen, en ledende global leverandør av Roll-on/Roll-off-shipping-shipping (RoRo). Cognizant skal levere teknologitjenester innenfor kjerneapplikasjoner og infrastruktur, og dermed bidra til Wallenius Wilhelmsens videre utvikling som en integrert partner i verdikjeden.

Saket Gulati, SVP og Head of Northern Europe i Cognizant, sier utvidelsen av samarbeidet er et tydelig bevis på styrken i et langsiktig partnerskap.

– Vi er stolte over å gå fra å være en tjenesteleverandør til å bli en strategisk partner som støtter selskapets ambisjoner. Ved å bruke vår kompetanse innen modernisering av eldre systemporteføljer og innføring av praktiske KI-drevne effektivitetsforbedringer, skal vi bidra til å forenkle Wallenius Wilhelmsens digitale drift for å bygge et sterkere digitalt fundament.

Samarbeidet understreker Cognizants posisjon som teknologipartner for komplekse, globale virksomheter, samtidig som selskapet bidrar til å realisere fremtidsrettede digitale initiativer.

– Å styrke posisjonen som en integrert partner i verdikjedene krever samarbeidspartnere som forstår virksomheten, og som hjelper oss med å operere med større presisjon og gjennomslagskraft, sier Richard Åstrand, SVP Digital Strategy Lead i Wallenius Wilhelmsen.

– Cognizants kompetanse på våre løsninger i kombinasjon med deres fokus på effektivitet og praktisk teknologiadopsjon, støtter neste fase av vår digitale utvikling, sier han videre.

Om Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) utvikler og moderniserer virksomheter for en digital tidsalder. Selskapet hjelper kunder med å modernisere teknologi, fornye prosesser og transformere kunde- og brukeropplevelser for å lykkes i en verden i rask endring. Les mer på www.cognizant.com.

Om Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen-konsernet er en markedsleder innen roll-on/roll-off (RoRo)-shipping og kjøretøylogistikk, og håndterer distribusjon av biler, lastebiler, rullende materiell og stykkgods til kunder over hele verden. Selskapet opererer rundt 125 skip fordelt på 15 handelsruter til seks kontinenter, et globalt innlands distribusjonsnettverk, 70 prosesseringssentre og åtte maritime terminaler. Med hovedkontor i Oslo har Wallenius Wilhelmsen om lag 12 000 ansatte i 28 land. Les mer på www.walleniuswilhelmsen.com.

