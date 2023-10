RealTruck, Inc. kjøper opp Mountain Top

Den ledende leverandøren av førsteklasses tilbehør til lastebiler utenfor Nord-Amerika, slutter seg til RealTruck-familien,

ANN ARBOR, Michchigan, 17. oktober 2023 /PRNewswire/ -- RealTruck, Inc. , den fremste produsenten av ettermarkedsfunksjonelt tilbehør, samt en nettdestinasjon for lastebil-, Jeep-®, Bronco-® og offroad-entusiaster, har kjøpt Mountain Top , den ledende skaperen og produsenten av lasteplantilbehør utenfor Nord-Amerika. Mountain Top holder til i Danmark. De leverer store originale utstyrsprodukter (OEM), og selger lastebilutstyr over hele Europa, Asia, Australia og USA. Oppkjøpet utvider RealTrucks internasjonale ekspansjon og kommer i tillegg til det nylige oppkjøpet av det Mexico-baserte merket Go Rhino .

“We’re delighted to bring Mountain Top into the RealTruck family to power our international expansion and growth,” said RealTruck CEO Carl-Martin Lindahl. “We look forward to working with the Mountain Top team to build upon their global relationships and expand the reach of our products around the world.” RealTruck, Inc., the premier manufacturer of functional aftermarket accessories and an online destination for truck, Jeep®, Bronco® and off-road enthusiasts, has acquired Mountain Top, the leading designer and manufacturer of truck bed accessories outside North America. “Our entire team is excited to join the RealTruck family,” said Mountain Top CEO Henrik Støwer Petersen. “Now we can provide even more value to our business partners with access to a broader range of product offerings for a wider audience.

"Vi er glade for å få Mountain Top inn i RealTruck-familien. Det styrker den internasjonale ekspansjonen og veksten vår," sier administrerende direktør i RealTruck,Carl-Martin Lindahl. "Vi ser frem til å samarbeide med Mountain Top-teamet for å bygge videre på de globale forbindelsene deres, og utvide rekkevidden av produktene våre til hele verden."

Mountain Top har toppmoderne produksjonsanlegg i Danmark, Thailand og USA og er den eneste europeiske storleverandøren av lasteplanlokk sertifisert av International Automotive Task Force (IAFT) (IATF), som sørger for kavalitetsprodukter til bilforbrukere over hele verden. Mountain Tops avanserte produksjonsevner og fotavtrykk gir RealTruck større kapasitet til å støtte opp om globale operasjoner og øke salget til etterspurte markeder som Australia, Thailand og hele det europeiske kontinentet. Mountain Tops flaggskipsprodukt er det førsteklasses uttrekkbare lasteplanlokket som leveres i både elektroniske og manuelle varianter.

"Hele teamet vårt er glade for å slutte oss til RealTruck-familien," sier administrerende direktør i Mountain Top, Henrik Støwer Petersen. "Med tilgang til et bredere spekter av produkter til et større publikum kan vi sørge for enda mer verdi til forretningspartnerne våre. De sterke salgs-, produkt- og produksjonsteamene våre vil gjøre RealTruck-produkter tilgjengelige for lastebil-, Jeep-, Bronco- og offroad-entusiaster over hele verden."

I august kjøpte IDDEA (Industria Diseñadora De Autopartes, S.A. De C.V.), som er på markedet under det velkjente Go Rhino-merket. Go Rhino har 40 utstedte og ventende patenter for de innovative førsteklasses produktene de utvikler og produserer for lastebil-, Jeep- og SUV-eiere. Oppkjøpet styrker RealTrucks eksisterende portefølje av merker som inkluderer lasteplanlokk, lasteplanforinger, trappetrinn, gulvforinger, skjermbredder, vindavvisere og lasthåndtering.

RealTrucks oppkjøp av Mountain Top, lederen i det OEM-fokuserte europeiske markedet for lasteplantilbehør, utvider RealTrucks globale fotavtrykk og forsyningsbase ytterligere.

Om RealTruck

RealTruck er den ledende produsenten av funksjonelt ettermarkedstilbehør og digital destinasjon for lastebil-, Jeep-®, Bronco-® og offroadentusiaster. RealTruck har hovedkontor i Ann Arbor, Michigan, og har over 5000 medarbeidere fordelt på 47 steder over hele Nord-Amerika. De designer, utvikler, produserer og selger stadig industridefinerende produkter med mer enn 630 patenter og økende. RealTrucks omfattende produkttilbud er ledende i hver av sine primære kategorier. Selskapets omnikanal-tilnærming gjør det enkelt for folk å finne de rette produktene for å endre på kjøretøyet sitt, få ekspertråd og sørge for profesjonell installering, enten de handler produkter online på RealTruck.com, eller fra mer enn de 12 000 forhandlerstedene og bilindustripartnerne (OEM) som selger produktene deres. RealTruck er konstruert for å levere en sømløs forbrukeropplevelse fra idé til installering. For mer informasjon, besøk RealTruck.com .

