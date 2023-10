RealTruck, Inc. fait l'acquisition de Mountain Top

Le premier fournisseur d'accessoires de pointe pour camion en dehors de l'Amérique du Nord rejoint la famille RealTruck

ANN ARBOR, Michigan, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- RealTruck, Inc. , le premier fabricant d'accessoires de rechange fonctionnels et le point de rencontre en ligne pour les amateurs de camions, de Jeep®, de Bronco® et de véhicules tout-terrain, a fait l'acquisition de Mountain Top , le principal concepteur et fabricant d'accessoires pour plateformes de camion en dehors de l'Amérique du Nord. Basée au Danemark, l'entreprise Mountain Top fournit les principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et vend des accessoires pour camions en Europe, en Asie, en Australie et aux États-Unis. Cette acquisition accélère l'expansion internationale de RealTruck et complète sa récente acquisition de la marque mexicaine Go Rhino .

« Nous sommes ravis d'accueillir Mountain Top dans la famille RealTruck pour stimuler notre expansion et notre croissance internationales », a déclaré Carl-Martin Lindahl, PDG de RealTruck. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Mountain Top pour renforcer leurs relations mondiales et élargir la portée de nos produits partout dans le monde. »

Mountain Top dispose d'installations de fabrication ultramodernes au Danemark, en Thaïlande et aux États-Unis ; il s'agit du seul fournisseur européen de plateformes de poids lourds certifié par l' International Automotive Task Force (IATF), garantissant des produits de qualité aux consommateurs automobiles du monde entier. Les capacités de fabrication avancées et l'empreinte de Mountain Top permettront à RealTruck de soutenir des opérations mondiales et d'accélérer ses ventes sur des marchés attrayants tels que l'Australie, la Thaïlande et le continent européen. Le produit phare de Mountain Top est une plateforme de camion rétractable haut de gamme, disponible en version électronique ou manuelle.

« Toute notre équipe est ravie de rejoindre la famille RealTruck », a déclaré Henrik Støwer Petersen, PDG de Mountain Top. « Nous pouvons maintenant offrir encore plus de valeur à nos partenaires d'affaires en leur donnant accès à un éventail plus large de produits pour un public élargi. Nos solides équipes de ventes internationales, de produits et de fabrication rendront les produits RealTruck disponibles pour les amateurs de camions, de Jeep, de Bronco et de véhicules tout-terrain partout dans le monde. »

En août, RealTruck a acquis IDDEA (Industria Diseñadora De Autopartes, S.A. De C.V.), commercialisée sous la célèbre marque Go Rhino. Go Rhino détient 40 brevets délivrés et en instance pour les produits innovants de pointe qu'il développe et fabrique pour les propriétaires de camions, de Jeep et de SUV. Cette acquisition renforce le portefeuille existant de RealTruck de marques couvrant les plateformes de camion, les revêtements de plateforme de camion, les marchepieds, les revêtements de sol, les extensions d'aile, les visières et la gestion du fret.

L'acquisition par RealTruck de Mountain Top, leader des accessoires pour plateforme de camion sur un marché européen axé sur les OEM, élargit encore l'empreinte mondiale et la base d'approvisionnement de RealTruck.

RealTruck est le premier fabricant d'accessoires de rechange fonctionnels et un point de rencontre en ligne pour les amateurs de camions, de Jeep®, de Bronco® et de véhicules tout-terrain. Basé à Ann Arbor, dans le Michigan, avec plus de 5 000 associés répartis sur 47 sites en Amérique du Nord, RealTruck conçoit, développe, fabrique et vend en permanence des produits qui définissent l'industrie, avec plus de 630 brevets dont le nombre ne cesse de grandir. La vaste gamme de produits de RealTruck en fait un leader dans chacune de ses catégories principales. L'approche omnicanal de la société permet aux gens de trouver facilement les bons produits pour transformer leur véhicule, obtenir des conseils d'experts et une installation professionnelle sécurisée, qu'ils achètent des produits en ligne sur RealTruck.com ou par le biais des plus de 12 000 concessionnaires et partenaires automobiles (OEM) vendant leurs produits. RealTruck est conçu pour offrir une expérience client fluide, de l'idée à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur RealTruck.com .

