RealTruck, Inc. Mountain Top'ı satın alıyor

Kuzey Amerika dışındaki birinci sınıf kamyon aksesuarlarının önde gelen tedarikçisi,RealTruck ailesine katılıyor

ANN ARBOR, Mich., 17 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- İşlevsel satış sonrası aksesuarlarının önde gelen üreticisi ve kamyon, Jeep®, Bronco® ve off-road tutkunları için çevrimiçi bir varış noktası olan RealTruck Inc., Kuzey Amerika dışındaki kamyon kasası aksesuarlarının önde gelen tasarımcısı ve üreticisi Mountain Top'ı satın aldı. Danimarka merkezli Mountain Top, büyük orijinal ekipman üreticilerine (OEMs) tedarik sağlamakta ve Avrupa, Asya, Avustralya ve ABD genelinde kamyon aksesuarları satmaktadır. Bu satın alma RealTruck'ın uluslararası genişlemesini hızlandırıyor ve yakın zamanda Meksika merkezli Go Rhino markasını satın almasını tamamlıyor.

“We’re delighted to bring Mountain Top into the RealTruck family to power our international expansion and growth,” said RealTruck CEO Carl-Martin Lindahl. “We look forward to working with the Mountain Top team to build upon their global relationships and expand the reach of our products around the world.” RealTruck, Inc., the premier manufacturer of functional aftermarket accessories and an online destination for truck, Jeep®, Bronco® and off-road enthusiasts, has acquired Mountain Top, the leading designer and manufacturer of truck bed accessories outside North America. “Our entire team is excited to join the RealTruck family,” said Mountain Top CEO Henrik Støwer Petersen. “Now we can provide even more value to our business partners with access to a broader range of product offerings for a wider audience.

RealTruck CEO'su Carl-Martin Lindahl, "'Uluslararası genişlememizi ve büyümemizi güçlendirmek üzere Mountain Top'ı RealTruck ailesine katmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. "Küresel ilişkilerini geliştirmek ve dünya çapında ürünlerimizin erişimini genişletmek için Mountain Top ekibiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Mountain Top, Danimarka, Tayland ve ABD'de en gelişmiş üretim tesislerine sahiptir ve Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) tarafından onaylanan ve dünya çapındaki otomotiv tüketicilerine kaliteli ürünler sağlayan tek Avrupalı kamyon kasası kapağı tedarikçisidir. Mountain Top'ın gelişmiş üretim kabiliyetleri ve ayak izi, RealTruck'a küresel operasyonları desteklemek ve Avustralya, Tayland ve Avrupa kıtası gibi cazip pazarlara satışları hızlandırmak konusunda daha fazla kapasite sağlıyor. Mountain Top'ın amiral gemisi ürün serisi hem elektronik hem de manuel versiyonlarda sunulan birinci sınıf geri çekilebilir kamyon kasası kapağıdır.

Mountain Top CEO'su Henrik Støwer Petersen, "Tüm ekibimiz RealTruck ailesine katılmaktan heyecan duyuyor." dedi. "Artık daha geniş bir kitle için daha geniş bir ürün yelpazesine erişerek iş ortaklarımıza daha da fazla değer sağlayabiliriz. Güçlü uluslararası satış, ürün ve üretim ekiplerimiz RealTruck ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki kamyon, Jeep, Bronco ve off-road tutkunları için kullanıma sunacaktır."

Ağustos ayında RealTruck, tanınmış Go Rhino markası altında pazara sunulan IDDEA'yı (Industria Diseñadora De Autopartes, S.A. De C.V.)satın aldı. Go Rhino, kamyon, Jeep ve SUV sahipleri için geliştirdiği ve ürettiği yenilikçi birinci sınıf ürünler için 40 adet verilen ve bekleyen patent bulunduruyor. Bu satın alma, RealTruck'ın kamyon kasası kapakları, kamyon kasası astarları, basamaklar, zemin astarları, havalandırma siperlikleri ve kargo yönetimini kapsayan mevcut marka portföyünü güçlendiriyor.

RealTruck'ın OEM-odaklı Avrupa kamyon kasası aksesuarları pazarında lider olan Mountain Top'ı satın alması, RealTruck'ın küresel ayak izini ve tedarik tabanını daha da genişletiyor.

Real Truck Hakkında

RealTruck, kamyon, Jeep®, Bronco® ve off-road tutkunları için işlevsel satış sonrası aksesuarlarının ve dijital hedefin önde gelen üreticisidir. Merkezi Ann Arbor, Mich'de bulunan ve Kuzey Amerika'da 47 yerde 5.000'den fazla çalışanı bulunan RealTruck, 630'dan fazla patente sahip ve giderek büyüyen sektöre yön veren ürünleri sürekli olarak tasarlamakta, geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır. RealTruck'ın kapsamlı ürün yelpazesi, birincil kategorilerinin her birinde liderdir. Şirketin çok kanallı yaklaşımı, ister RealTruck.com adresinde çevrimiçi olarak ister ürünlerini satan 12.000'den fazla bayi noktası ve otomotiv (OEM) ortaklığı aracılığıyla ürün alışveriş yapıyor olsunlar, insanların araçlarını dönüştürmek için doğru ürünleri bulmalarını, uzman tavsiyesi almalarını ve profesyonel kurulumu güvence altına almalarını kolaylaştırır. RealTruck, fikir aşamasından kuruluma kadar kusursuz bir tüketici deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için RealTruck.com adresini ziyaret edin.

Medya İletişim:

Aditi Harsh

Tombras

[email protected]

865.385.4710

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2246186/RealTruck_Carl_Martin_Lindahl_headshot.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2246189/RT_MT.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2246188/RealTruck_Mountain_Top_CEO_Henrik_headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1769656/4338616/realtruck_Logo.jpg

SOURCE RealTruck