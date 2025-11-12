Møt Raccoon 2 SE på Kickstarter - For å bringe AI-drevet plenklipping til små hager

RoboUp

12 nov, 2025, 12:02 GMT

SHENZHEN, Kina, 12. november 2025 /PRNewswire/ --  11. november 2025 lanserer RoboUP offisielt Raccoon 2 SE på Kickstarter – dette er en avansert men rimelig robotgressklipper som er spesielt utformet for små plener. Med AI-visjonsteknologi, et robust drivsystem og et enkelt oppsett, gjør Raccoon 2 SE smart gresspleie tilgjengelig for alle, med Super Early Bird-tilbud fra bare 359 $.

Plenklipp, rett fra esken

Glem besværet med grenseledninger eller kompliserte RTK-installasjoner. Med Raccoon 2 SE kan brukere komme i gang med plenklippen rett fra boksen. Ingen ledninger, ingen oppsett, ingen stress. Bare trykk på gressklipp-knappen og la Raccoon 2 SE ta seg av resten.

«Raccoon 2 SE forblir sann til sitt løfte om 'Bare trykk på startknappen' – den lar deg lage et kart over plenen din og begynne å klippe rett ut av boksen gjennom robotens innebygde skjerm, uten ekstra oppsett». — Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

I mindre målområder under 80m² kan den til og med utføre parallellklipping for renere og mer effektive resultater uten kartlegging.

«I 'målområde'-modus plasserer du enheten på en hvilken som helst del av plenen og lar den klippe den. Det er ikke nødvendig å kartlegge på forhånd.» Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Helt langs kanten, hver gang

Med presis AI-visjon og avansert baneplanlegging kan Raccoon 2 SE trimme helt opp til kanten der grensen er på samme nivå som gresset, og etterlater ingen uberørte striper eller uklippede områder.

«Ride-on-Edge-funksjonen er spesielt praktisk. Dette er en fordel som mange billigere modeller ikke tilbyr, og det sparer mye omarbeid med trimmeren.» — Gartenzeile / YouTube-kanal

Rask lading på 70 min, klipper i 150 min

5Ah-batteripakken lades raskt og gir utvidet klippetid for Raccoon 2 SE, og overgår de typiske 2,5Ah-batteriene som finnes i de fleste små gressklipperne på markedet.

«Med opptil 150 minutter bør de fleste plener med den anbefalte maksimale størrelsen på 500m² lett kunne klippes.» — Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Alltid klar for ethvert terreng – og alles sikkerhet

Raccoon 2 SE er drevet av AI-visjon, et sterkt drivsystem og en automatisk justerende skjærdekke, og håndterer skråninger opp til 36 %, trinn opp til 4 cm og smale stier så stramme som 80 cm. Dette gjør det mulig å klippe jevnt under trær, rundt hjørner, og under takskjegg. Den oppdager og unngår også mennesker, kjæledyr og over 300 hindringer i sanntid, og stopper umiddelbart hvis den løftes eller vippes for trygg og bekymringsfri klipping.

«Som du ser her; jeg bare kastet en ball mot han, og han så det umiddelbart med kameraet sitt og justerte banen for å gå rundt den. Jeg har også hunden min, og robotplenklipperen oppdaget hunden min umiddelbart og tilpasset også banen automatisk.» — iVax / YouTube-kanal

Eksklusive Kickstarter Early Bird-tilbud

Støttespillere på Kickstarter får en tidsbegrenset Super Early Bird-pakke med opptil 42 % RABATT:

  • Raccoon 2 SE 359 $ (42 % RABATT). VIP-er kan låse opp en Super Early Bird-pris på 299 $ med et innskudd på 20 $ før lansering.
  • Raccoon 2 SE + Garasje — 406 $ (42 % RABATT)
  • Raccoon 2 SE ×2 + Bladsett — 841 $ (35 % RABATT)
  • Raccoon 2 SE + Grensestolper — 427 $ (35 % RABATT)
  • Raccoon 2 SE + Bladsett — 529 $ (34 % RABATT)
  • Raccoon 2 SE + Bakhjul — 454 $ (34 % RABATT)

Støttere vil være de første til å oppleve uanstrengt, intelligent plenstell til en uslåelig verdi. Støtt Raccoon 2 SE i dag for å sikre deg de beste Super Early Bird-tilbudene.

