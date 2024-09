Vantage Markets feirer den vellykkede resultatet av "Vantage Medal Mania"

PORT VILA, Vanuatu, 30. august 2024 /PRNewswire/ -- Ledende multi-asset CFD-megler, Vantage Markets (eller "Vantage") har vellykket avsluttet sin "Vantage Medal Mania" -kampanje. Det ble sett mye entusiasme blant deltagerne fra flere regioner i løpet av den 18-dagers lange kampanjen, med over en million medaljer vunnet.

App-eksklusiv kampanje løp fra 25. juli til 11. august 2024 og fanget den konkurransedyktige ånden i spillene, med over 350.000 avgitte stemmer. Kunder stemte på sine favorittlag i ulike idretter, noe som bidro til spenningen i den internasjonale begivenheten.

Svømming dukket opp som den øverste sporten når det gjelder totale stemmer, fulgt tett av dykking og friidrett, og viste det globale publikumets lidenskap for disse høystakede hendelsene. Når det kommer til de vinner-stemmene, toppet bordtennis, med Women's Team-eventet, Women's Singles og Badminton Women's Doubles listen over mest vellykkede prediksjoner.

Vi er glade for den overveldende responsen på "Vantage Medal Mania.' Enthusiasmen og engasjementet fra våre kunder gjenspeiler virkelig konkurranseånden og gleden over å delta i spillene, "sa Lian J, brukervekstdirektør for Vantage App. "Vi ser frem til å bringe flere slike spennende og givende opplevelser til våre kunder i fremtiden".

Kampanjen tilbød kundene muligheten til å bytte medaljer for ulike handelsbelønninger, inkludert innskudds tilbakebetalingskuponger, tapkuponger og mer. Deltakerne hadde også mulighet til å vinne kontantpriser og V-poeng gjennom en heldig trekning.

Med suksessen til "Vantage Medal Mania" fortsetter Vantage Markets å demonstrere sitt engasjement for å gi engasjerende og givende opplevelser for sine kunder. Kampanjen følger nøye etter det pågående "Trading Championship 2024" som avsluttes 31. august 2024, og understreker ytterligere Vantages engasjement for å fremme et konkurransedyktig og dynamisk handelsmiljø.

Om Vantage

Vantage Markets (eller "Vantage") er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 14 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

