Vantage Markets慶祝「Vantage Medal Mania」促銷活動圓滿結束

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Vantage

19 9月, 2024, 14:29 CST

瓦努阿圖維拉港2024年9月19日 /美通社/ -- 全球領先的多元資產差價合約經紀商Vantage Markets（或稱「Vantage」）的「Vantage Medal Mania」促銷活動已圓滿結束。在為期18天的活動中，各地區客戶踴躍參與，最終贏得了超過100多萬枚獎牌。

這項應用程式專屬促銷活動從2024年7月25日持續到8月11日，吸引了超過35萬人次投票，充分展現了奧運會的競技精神。客戶在不同的體育項目中為自己喜愛的隊伍投票，為這一國際盛事增添了激情與活力。

Vantage Markets慶祝「Vantage Medal Mania」促銷活動圓滿結束
Vantage Markets慶祝「Vantage Medal Mania」促銷活動圓滿結束

游泳成為總票數最高的運動項目，跳水和田徑緊隨其後，展現了全球觀眾對這些重大賽事的熱情。在得票數方面，乒乓球女子團體賽、女子單打和羽毛球女子雙打位於最成功預測榜首。

Vantage應用程式用戶增長總監Lian J表示：「Vantage Medal Mania活動收到了熱烈反響，我們對此感到非常高興。我們客戶的熱情參與充分反映了競技精神和參與奧運會的快樂。我們期待未來為客戶帶來更多這樣激動人心、收獲頗豐的體驗。」

此次促銷活動為客戶提供了用累積獎牌兌換各種交易獎勵的機會，包括入金現金返還券、交易虧損券等。參與者還有機會通過幸運抽獎贏得現金獎勵和V-points。

隨著「Vantage Medal Mania」活動的成功舉辦，Vantage Markets不斷展現了其為客戶提供具有吸引力、回報豐厚的體驗的承諾。此次促銷活動緊隨正在進行的「Trading Championship 2024」之後，該錦標賽於2024年8月31日結束，這進一步彰顯了Vantage致力於營造具有競爭力且充滿活力的交易環境的決心。

如需瞭解有關Vantage最新促銷活動的更多信息，請訪問Vantage應用程式

關於Vantage

Vantage Markets（或Vantage）是一家多元資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約商品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所買賣基金（ETF）和債券。 

憑借超過14年的市場經驗，Vantage超越了經紀商的角色，提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好型的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在Vantage。

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過初始投資。

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