Bezpieczne płatności zbliżeniowe zegarkami z serii HUAWEI WATCH FIT 5 dostępne dzięki Curve Pay

Najnowsze urządzenie do noszenia Huawei zamienia nadgarstek w inteligentny, bezpieczny portfel z funkcją cashbacku, zaprojektowany dla pokolenia, które zostawia telefon w torbie.

LONDYN, 13 maja 2026 r. /PR Newswire/ -- Seria HUAWEI WATCH FIT 5 Series została oficjalnie zaprezentowana 7 maja podczas globalnego wydarzenia premierowego Huawei „Now Is Your Spark (To twój moment, by zabłysnąć)" w Bangkoku w Tajlandii.

Huawei brings secure Curve Pay payments to HUAWEI WATCH FIT 5 Series.

W połączeniu z Curve Pay, które umożliwia płatności bez portfela i telefonu w dowolnym terminalu obsługującym płatności zbliżeniowe, seria HUAWEI WATCH FIT 5 staje się idealnym codziennym towarzyszem dla młodego i aktywnego pokolenia, które chce podróżować bez obciążeń, pozostawać w kontakcie i nie trzymać telefonu przy sobie.

To partnerstwo z Curve stanowi element zobowiązania Huawei do rozwijania i upowszechniania płatności opartych na urządzeniach do noszenia bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa i wygody, a jednocześnie odzwierciedla szerszy trend rynkowy, w którym płatności cyfrowe i zbliżeniowe stają się integralną częścią codziennego życia. Kontynuując rozszerzanie funkcji płatniczych w ramach całego portfolio urządzeń do noszenia i sprawnie integrując Curve Pay z nową serią HUAWEI WATCH FIT 5, Huawei umacnia swoje zaangażowanie w dostarczanie europejskim konsumentom płynnych, bezpiecznych i wygodnych doświadczeń płatniczych bez użycia telefonu*.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Płatność jednym dotknięciem: inteligentny portfel na nadgarstku

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 obsługuje zbliżeniowe płatności NFC Curve Pay – wystarczy jedno zbliżenie zegarka, aby zapłacić przy dowolnym kompatybilnym terminalu. Curve łączy wiele kart bankowych w jedno inteligentne konto, umożliwiając wybór preferowanej karty płatniczej w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Bezpieczne wykrywanie zdjęcia zegarka z nadgarstka

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 obejmuje funkcję bezpiecznego wykrywania, że urządzenie zdjęto z nadgarstka: jeśli zegarek zostanie zdjęty z nadgarstka użytkownika, przed uzyskaniem dostępu do płatności lub funkcji wrażliwych automatycznie wymagane będzie podanie kodu dostępu.

Podróżuj bez obciążeń: styl życia z HUAWEI WATCH FIT 5

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 to najlżejsze i najbardziej stylowe urządzenie do noszenia z serii Fit firmy Huawei, stworzone dla osób, które chcą robić więcej przy użyciu mniejszej liczby urządzeń. Zaprojektowany z myślą o sporcie, aktywności na zewnątrz i codziennym ruchu zegarek oferuje tryb Mini-Workout, funkcję rozciągania za pomocą mikroruchów nadgarstka i automatyczne wykrywanie jazdy na rowerze z monitorowaniem w czasie rzeczywistym wirtualnej mocy i kadencji, co czyni go idealnym towarzyszem aktywności bez konieczności korzystania z telefonu.

Ekskluzywna kampania promocyjna Curve Pay z losowaniem nagród

Z okazji uruchomienia Curve Pay w serii HUAWEI WATCH FIT 5 Curve Pay organizuje ekskluzywną akcję promocyjną z losowaniem nagród, dającą uprawnionym klientom szansę wygrania jednego z 50 zegarków HUAWEI WATCH, w tym nowego modelu HUAWEI WATCH FIT 5**. Klienci mogą wziąć udział w akcji, dokonując spełniających warunki płatności Curve Pay w okresie promocji. Obowiązuje regulamin.

Więcej informacji:

Seria HUAWEI WATCH FIT 5: https://consumer.huawei.com/pl/wearables/watch-fit5

HUAWEI AppGallery: https://consumer.huawei.com/pl/mobileservices/appgallery/

Kampania z losowaniem nagród Curve Pay: https://www.curve.com/huawei-prize-draw/

Regulamin kampanii Curve Pay z losowaniem nagród: https://www.curve.com/legal/huawei-prize-draw-2026-terms/

Huawei Consumer BG

Produkty i usługi Huawei są dostępne w ponad 170 krajach i korzysta z nich jedna trzecia światowej populacji. Na całym świecie powstało czternaście centrów badawczo-rozwojowych, m.in. w Niemczech, Szwecji, Indiach i Chinach. Huawei Consumer BG jest jedną z trzech jednostek biznesowych Huawei i obejmuje smartfony, komputery PC i tablety, urządzenia do noszenia oraz usługi w chmurze i inne. Globalna sieć Huawei opiera się na ponad 30 latach doświadczenia w branży telekomunikacyjnej i koncentruje się na dostarczaniu konsumentom najnowszych osiągnięć technologicznych na całym świecie.

Curve Pay

Curve Pay to pionierski portfel cyfrowy, który pomaga oszczędzać pieniądze i ulepszać każdą dokonywaną płatność. Pozwala uniknąć ukrytych opłat za przewalutowanie i zmienić kartę po dokonaniu zakupu, a także pomaga zdobywać więcej nagród w ramach istniejących benefitów. W sercu usługi znajduje się portfel Curve Pay, który gromadzi wszystkie twoje karty w jednym bezpiecznym miejscu i automatyzuje zarządzanie finansami.

* Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Wielka Brytania, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

**Kampania z losowaniem nagród Curve Pay: 30 kwietnia – 29 maja 2026 r.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2977882/HUAWEI_WATCH_FIT5_CURVE_PAY.jpg