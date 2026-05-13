La série HUAWEI WATCH FIT 5 introduit les paiements sans contact sécurisés avec Curve Pay

Le dernier accessoire connecté de Huawei transforme votre poignet en un portefeuille intelligent, sécurisé et assurant des remises, conçu pour la génération qui laisse son téléphone dans son sac.

LONDRES, 13 mai 2026 /PRNewswire/ --La série HUAWEI WATCH FIT 5 a été officiellement lancée le 7 mai lors de l'événement mondial destiné au lancement de produits « Now Is Your Spark » de Huawei à Bangkok, en Thaïlande.

Associé à Curve Pay, qui offre une expérience de paiement sans portefeuille ni téléphone sur n'importe quel terminal sans contact, la série HUAWEI WATCH FIT 5 devient le compagnon quotidien ultime d'une génération jeune et active qui souhaite voyager léger, rester connectée et ne pas se soucier de son téléphone.

Huawei introduit les paiements sécurisés Curve Pay dans sa série HUAWEI WATCH FIT 5.

Dans le cadre de l'engagement de Huawei en faveur de l'évaluation et de l'accessibilité des paiements via les accessoires connectés sans compromettre la sécurité ou la commodité, ce partenariat passionnant avec Curve témoigne également d'une évolution plus large du secteur, les paiements numériques et sans contact faisant désormais partie intégrante de la vie de tous les jours. En continuant d'étendre les capacités de paiement à l'ensemble de sa gamme d'accessoires connectés et en intégrant rapidement Curve Pay à la nouvelle série HUAWEI WATCH FIT 5, Huawei renforce son engagement à offrir aux consommateurs européens des expériences de paiement sans téléphone simples, sûres et pratiques*.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tap to Pay : un portefeuille intelligent à votre poignet

La série HUAWEI WATCH FIT 5 prend en charge les paiements sans contact Curve Pay NFC : un simple geste de la montre permet de payer sur n'importe quel terminal compatible. Curve rassemble plusieurs cartes bancaires en un compte intelligent, vous permettant de choisir votre carte de paiement préférée à tout moment dans l'application mobile.

Détection hors poignet sécurisée

La série HUAWEI WATCH FIT 5 comprend une détection hors poignet sécurisée : si la montre est retirée du poignet du porteur, un code d'accès est automatiquement déclenché avant de pouvoir effectuer des paiements ou d'accéder à des fonctions sensibles.

Go Light : le lifestyle de la série HUAWEI WATCH FIT 5

La série HUAWEI WATCH FIT 5 est le plus léger et le plus élégant des accessoires connectés de la série Fit de Huawei, conçu pour les personnes qui veulent faire plus avec moins. Conçue pour le sport, les activités de plein air et les mouvements quotidiens, elle est dotée d'un mode Mini-Workout, d'étirements par micro-mouvements au poignet et d'une détection automatique de vélo avec affichage en temps réel de la puissance et de la cadence virtuelles, faisant de lui le compagnon parfait sans téléphone.

Campagne exclusive de tirage au sort Curve Pay

Pour célébrer le lancement de Curve Pay sur la série HUAWEI WATCH FIT 5, Curve Pay lance un tirage au sort exclusif offrant aux clients éligibles la possibilité de gagner l'un des 50 prix HUAWEI WATCH, y compris la nouvelle HUAWEI WATCH FIT 5**. Les clients peuvent participer en effectuant des paiements Curve Pay éligibles pendant la période promotionnelle. Des conditions générales s'appliquent.

Pour en savoir plus :

Série HUAWEI WATCH FIT 5 https://consumer.huawei.com/fr/wearables/watch-fit5/

HUAWEI AppGallery : https://consumer.huawei.com/fr/campaign/appgallery/

Campagne de tirage au sort Curve Pay : https://www.curve.com/huawei-prize-draw/

Conditions générales de la campagne de tirage au sort Curve Pay : https://www.curve.com/legal/huawei-prize-draw-2026-terms/

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de R & D ont été établis dans des pays du monde entier, dont l'Allemagne, la Suède, l'Inde ou la Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités commerciales de Huawei, qui couvre notamment les smartphones, les ordinateurs et les tablettes, les objets connectés ou les services en nuage. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, le réseau mondial de Huawei s'attache à rendre les dernières avancées technologiques accessibles aux consommateurs du monde entier.

À propos de Curve Pay

Curve Pay est un portefeuille numérique pionnier qui vous permet d'économiser de l'argent et d'améliorer chaque paiement que vous effectuez. Évitant les frais cachés de conversion de devises, il vous permet de changer de carte après l'achat et d'obtenir des récompenses en plus de vos avantages existants. Au cœur de l'expérience se trouve le portefeuille Curve Pay , qui rassemble toutes vos cartes en un seul endroit sécurisé et met vos finances en pilote automatique.

*Tous les États membres de l'UE ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

**Campagne de tirage au sort Curve Pay : 30 avril au 29 mai 2026.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2977882/HUAWEI_WATCH_FIT5_CURVE_PAY.jpg