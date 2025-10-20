BingX Academy 2.0 uruchomiona, aby wspierać globalnych uczniów w świecie Web3 i kryptowalut

PANAMA CITY, 20 października 2025 r./PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma z obszaru Web3 oraz sztucznej inteligencji, ogłosiła dziś znaczącą aktualizację BingX Academy, wprowadzając bardziej intuicyjny interfejs, rozszerzone zasoby oraz interaktywne funkcje nauki, które pomogą użytkownikom poruszać się po dynamicznie rozwijającym się świecie aktywów cyfrowych. Ta ewolucja BingX Academy potwierdza zaangażowanie firmy w zwiększanie dostępności i jakości edukacji dla użytkowników kryptowalut na każdym etapie ich drogi inwestycyjnej.

Zaktualizowana BingX Academy obejmuje teraz jeszcze szerszy zakres tematów – od przewodników po produktach BingX, które pomagają użytkownikom zrozumieć i korzystać z funkcji platformy, po podstawy kryptowalut, strategie handlowe, DeFi, Web3, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Stworzona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów, platforma łączy uporządkowane ścieżki edukacyjne z praktycznymi spostrzeżeniami, umożliwiając użytkownikom rozwijanie wiedzy i umiejętności w drodze do finansowej niezależności.

Aby dodatkowo wzbogacić doświadczenie edukacyjne, BingX Academy wprowadza nowy, intuicyjny interfejs użytkownika, obejmujący materiały takie jak filmy, samouczki i prowadzone ścieżki nauki, a także asystentów opartych na sztucznej inteligencji, którzy oferują spersonalizowane wsparcie. Dzięki temu użytkownicy nie tylko uzyskują dostęp do odpowiednich treści edukacyjnych, ale również otrzymują indywidualne wskazówki dopasowane do ich postępów i celów.

„Edukacja jest fundamentem odpowiedzialnego handlu, a dzięki tej aktualizacji Akademii ułatwiamy użytkownikom naukę, zaangażowanie i rozwój w świecie kryptowalut," – powiedziała Vivien Lin , Chief Product Officer w BingX. „Łącząc intuicyjny design, różnorodne zasoby i wsparcie oparte na AI, BingX Academy odzwierciedla naszą misję – dawać użytkownikom wiedzę i pewność siebie."

Dzięki temu krokowi BingX ponownie potwierdza swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwój społeczności traderów kryptowalut, stawiając na przejrzystość, odpowiedzialność i dostępność. Inwestując w edukację, BingX kontynuuje misję wyposażania użytkowników na całym świecie w narzędzia, które pomagają im z pewnością i zrozumieniem poruszać się po złożonym świecie aktywów cyfrowych.

O BingX

Założona w 2018 roku BingX to wiodąca giełda kryptowalut i firma z obszaru Web3 AI, obsługująca globalną społeczność ponad 20 milionów użytkowników. Dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji – w tym handlu instrumentami pochodnymi, spot i kopiowaniu transakcji – BingX odpowiada na potrzeby użytkowników na każdym poziomie zaawansowania, od początkujących po profesjonalistów. Dążąc do stworzenia zaufanej i inteligentnej platformy handlowej, BingX dostarcza innowacyjne narzędzia zwiększające efektywność i pewność w handlu.

W 2024 roku BingX została oficjalnym partnerem giełdy kryptowalut klubu piłkarskiego Chelsea, co stanowiło jej ekscytujący debiut w świecie sponsoringu sportowego.

