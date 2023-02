BOC Group z narzędziem ADOIT po raz kolejny uznana za lidera w raporcie firmy Gartner® Magic Quadrant ™ dla narzędzi architektury korporacyjnej za rok 2022.

WARSZAWA, 17 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- BOC Group, wiodący, globalny dostawca oprogramowania do modelowania organizacji na potrzeby zarządzania procesami, architekturą korporacyjną oraz ryzykiem i zgodnością (BPM, EA i GRC), ogłasza, że drugi rok z rzędu została określona jako Lider w raporcie Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools1 firmy Gartner®, w którym oceniany był system ADOIT.

Co więcej, system ADOIT uzyskał doskonałe wyniki w towarzyszącym raporcie Critical Capabilities2 firmy Gartner, uzyskując oceny powyżej średniej dla wszystkich pięciu ocenianych przypadków użycia (narzędzia były oceniane na dzień 30 września 2022 r.).

Christoph Moser, Product Manager systemu ADOIT dodaje: „Tym, co wyróżnia BOC Group od innych dostawców narzędzi EAM jest nasze podejście nakierowane na potrzeby Klientów oraz myślenie przyszłościowe, jak i platforma o ogromnych możliwościach, na której budujemy nasze oprogramowanie. Rozwój systemu ADOIT w kierunku usług zorientowanych na użytkownika tylko to podkreśla, pomagając organizacjom demokratyzować pracę nad architekturą korporacyjną i wspierając innowacje dzięki EA".

Pakiet do zarządzania architekturą korporacyjną ADOIT stanowi centrum współpracy w zakresie EA i jest głównym źródłem danych o architekturze korporacyjnej. ADOIT zapewnia osobom zarządzającym po stronie biznesu oraz IT cenne informacje pomagające podejmować lepsze decyzje inwestycyjne podczas ciągłego doskonalenia cyfrowych organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak BOC Group i ADOIT ułatwiają transformację organizacji, odwiedź stronę https://www.boc-group.com/adoit/adoit-gartner-magic-quadrant-leader-2022

[1] Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools," Akshay Jhawar, Gilbert van der Heiden, Andrew Gianni, Andreas Frangou, December 12 2022

[2] Gartner, "Critical Capabilities for Enterprise Architecture", Andrew Gianni, Gilbert van der Heiden, Akshay Jhawar, Andreas Frangou, December 13, 2022.

Zastrzeżenie firmy Gartner

GARTNER and MAGIC QUADRANT are registered trademarks and service marks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

O BOC Group

BOC Group tworzy i oferuje zaawansowane oprogramowanie do modelowania organizacji, które pozwala skutecznie zarządzać w epoce cyfrowej. Nasze narzędzia są tworzone z myślą o współpracy z innymi. Można je łatwo dostosować do potrzeb organizacji oraz wykorzystać z innymi aplikacjami w ramach szerokiego ekosystemu.

Do globalnych klientów ADOIT należą między innymi Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport.

Kontakt

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Zbigniew Misiak

Senior Consultant

+48-22-628 00 15

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984109/BOC_Logo.jpg

SOURCE BOC Products & Services AG